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В РПЦ ответили на идею о легализации многоженства в России

В Московском патриархате напомнили, что христианская цивилизация построена на моногамии и не приветствует идею многоженства, с которой ранее выступил столичный муфтий. Об этом РБК заявил зампредседателя отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Для нас моногамия ассоциируется с уважением как роли мужчины, так и роли женщины и признанием их равного достоинства в браке, тех особых дарований, которые творцом вручены каждому из супругов», — сказал он.

При этом Кипшидзе отметил, что православная церковь согласна с представителями ислама и иудаизма в том, что связи вне брака «угрожают достоинству мужчины и женщины, разрушают семью и лишают обоих супругов счастья, которое им уготовано создателем». Представитель МПЦ предположил, что инициатива московского муфтия не является общей позицией всей мусульманской общины.

В то же время протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев не удивился предложению об узаконивании многоженства. «Это почти не новость. Мне представляется что здесь можно вспомнить опыт Российской империи, когда была многоукладность правовая. Когда калмыки жили по своему степному закону, а мусульмане по шариату», — пояснил он.

«Я спокойно к этому отношусь, это не «ужас-ужас». Пусть они решают эти вопросы. Я только однажды в жизни видел живого человека, у которого было две жены. Он подвозил меня из Киргизии в Казахстан и по дороге рассказывал, что очень важно, чтобы все было одинаково в домах, чтобы одна жена не ревновала к другой», — добавил православный священнослужитель.

Общество
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России

Ранее Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов в интервью «РИА Новости» заявил, что в России «обязательно нужно узаконить многоженство». По его словам, подобный формат брака мог бы создать дополнительную социальную защиту для женщин и остановить падение нравов в современном обществе.

Теги: многоженство, РПЦ, мусульмане, новости РБК
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