Чеченский министр призвал не скрывать многоженства

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров в эфире телеканала «Дождь» призвал мужчин «не лицемерить» и не скрывать многоженства.

«Мы говорим о том, что не нужно лицемерить. Если есть надобность в том, чтобы рядом с вами была еще одна женщина помимо законной жены, то делайте это честно и открыто», — сказал он.

В то же время министр опроверг информацию чеченской редакции «Радио Свобода» о том, что чеченских полицейских обязали завести вторых жен. «Я не знаю, откуда «Радио Свобода» черпает эти сведения. Разумеется, они не имеют ничего общего с правдой. Это абсурд», — сказал Умаров, допустив, что это было шуткой.

Несколько лет назад глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в северокавказских регионах — Чечне, Дагестане и Ингушетии — должно быть разрешено многоженство. Он отмечал, что закон при этом не нарушается, поскольку в ЗАГС регистрируется только один брак. «Многоженство нужно, чтобы у человека не было любовниц, от которых он получает массу проблем и со здоровьем, и с разладом в семье, приходится жить во лжи, постоянно обманывать жену, детей», — объяснял Кадыров.