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Путин разрешил ввозить в Россию незарегистрированные лекарства
Невозможность легально купить незарегистрированные лекарства привела к возбуждению нескольких уголовных дел против матерей детей-инвалидов. После их коллективного обращения к президенту проблемой занялось правительство
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввозить в Россию партии незарегистрированных препаратов, необходимых для помощи пациентам по решению врачебной комиссии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Порядок ввоза и закупки незарегистрированных лекарств определяет правительство. Для того чтобы пациенту назначили такое лекарство, необходимо решение врачебной комиссии, которая установит, что использовать какое-либо иное зарегистрированное лекарство нельзя.

Большая часть положений закона вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Ситуация с невозможностью применять для лечения официально не зарегистрированные лекарства получила широкую огласку после того, как правоохранительные органы стали задерживать заказывавших такие препараты за рубежом матерей детей-инвалидов. В частности, речь идет о противосудорожном препарате «Фризиум», который в России подпадает под действие закона об обороте наркотических веществ. В соответствии с законом приобретение этих препаратов может повлечь за собой уголовную ответственность.

Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
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В августе этого года матери детей-инвалидов обратились к Путину с просьбой решить проблему с закупкой не зарегистрированных в России обезболивающих и противосудорожных препаратов. В начале сентября премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить из резервного фонда правительства 26,128 млн руб. на закупку не зарегистрированных в России импортных лекарств для детей (более 11 тыс. упаковок).

Правительство разработало законопроект, позволяющий ввозить в Россию на особых условиях партии таких лекарств и централизованно их закупать. В декабре его в третьем чтении приняла Госдума.

Еще до этого, в конце октября, в Россию привезли первую партию «Фризиума», который позднее начали бесплатно выдавать в Москве. В конце ноября привезли партию еще одного не зарегистрированного в стране препарата — «Диазепама».

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, лекарства, дети
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