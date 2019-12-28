Путин разрешил ввозить в Россию незарегистрированные лекарства

Невозможность легально купить незарегистрированные лекарства привела к возбуждению нескольких уголовных дел против матерей детей-инвалидов. После их коллективного обращения к президенту проблемой занялось правительство

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Президент Владимир Путин подписал закон, который разрешает ввозить в Россию партии незарегистрированных препаратов, необходимых для помощи пациентам по решению врачебной комиссии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Порядок ввоза и закупки незарегистрированных лекарств определяет правительство. Для того чтобы пациенту назначили такое лекарство, необходимо решение врачебной комиссии, которая установит, что использовать какое-либо иное зарегистрированное лекарство нельзя.

Большая часть положений закона вступит в силу с 1 марта 2020 года.

Ситуация с невозможностью применять для лечения официально не зарегистрированные лекарства получила широкую огласку после того, как правоохранительные органы стали задерживать заказывавших такие препараты за рубежом матерей детей-инвалидов. В частности, речь идет о противосудорожном препарате «Фризиум», который в России подпадает под действие закона об обороте наркотических веществ. В соответствии с законом приобретение этих препаратов может повлечь за собой уголовную ответственность.