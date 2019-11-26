В Россию привезли 3,1 тыс. упаковок незарегистрированного «Диазепама»

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В Россию поставили 3100 упаковок незарегистрированного в стране противосудорожного препарата «Диазепам», который необходим детям, страдающим эпилепсией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФГУП «Московский эндокринный завод» (МЭЗ).

Уточняется, что до 29 ноября препарат передадут в 45 российских регионов, которые подали заявку на его получение.

Также в МЭЗ добавили, что в Россию уже поставили более 95% планируемых к ввозу незарегистрированных в стране лекарств для тяжелобольных детей: 10 720 из 11 270 упаковок.

Месяц назад в Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум», который также необходим детям, страдающим эпилепсией. Сообщалось, что объем партии рассчитан на 540 детей.

По словам руководителя фонда и директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы, пациенты, имеющие врачебное разрешение на препарат, смогут бесплатно получить его с запасом на три месяца. В конце октября в Москве также начали бесплатно выдавать незарегистрированное жизненно важное лекарство от эпилепсии «Клобазам». Первую партию препарата Центр лекарственного обеспечения московского департамента здравоохранения получил от Московского эндокринного завода.