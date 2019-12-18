Госдума приняла закон о ввозе не зарегистрированных в России лекарств

Госдума приняла закон о ввозе не зарегистрированных в России лекарств

В Россию можно будет ввозить незарегистрированные лекарства, содержащие наркотические или психотропные вещества, если это необходимо по жизненным показаниям пациента. Соответствующий закон с поправками в третьем чтении приняла Госдума, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Чтобы получить такие препараты, нужно будет решение врачебной комиссии о неэффективности применения у конкретного пациента зарегистрированных в России лекарств, говорится в таблице поправок. Перечень препаратов, которые можно будет ввезти, а также заболеваний утвердит Минздрав. Порядок ввоза установит правительство России.

Поправку подготовила группа депутатов и сенаторов. Среди них — первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

В августе матери детей-инвалидов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить проблему с закупкой незарегистрированных в стране обезболивающих и противосудорожных лекарств. В сентябре премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился выделить 26,128 млн руб. из резервного фонда правительства на закупку таких препаратов.