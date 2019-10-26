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В Россию поступила первая партия «Фризиума»

В Россию доставили первую партию незарегистрированного противосудорожного препарата «Фризиум», в котором нуждаются страдающие эпилепсией дети, сообщила руководитель фонда и директор детского хосписа «Дом с маяком» Лидия Мониава на своей странице в Facebook.

«В Россию приехала первая партия фризиума для 540 детей! В Москве фризиум начнут выдавать детям в середине недели, в регионах — в конце недели (время на доставку)», — написала Мониава. По ее словам, сотрудники региональных медучреждений свяжутся с пациентами, имеющими врачебное разрешение на препарат, и они бесплатно получат «Фризиум» с запасом на три месяца.

Мониава отметила, что лекарство доставили в Россию для конкретных детей. Первыми препарат получат 540 несовершеннолетних.

По словам директора хосписа, даты получения препаратов «Диазепам», «Мидазолам» и «Фенобарбитал» пока не известны. Не были также закуплены некоторые незарегистрированные противоэпилептические лекарства, не относящиеся к наркотическим, такие как «Фенитоин», «Этосуксимид», «Сультиам» и др., сообщила она.

В августе матери детей обратились к президенту России с просьбой решить проблему о закупке незарегистрированных в России обезболивающих и противосудорожных препаратов. 5 сентября правительство распорядилось выделить 26,13 млн руб. для закупки «Фризиума», оператором поставок которого стал Московский эндокринный завод. Глава Минздрава Вероника Скворцова, в свою очередь, заявила, что предприятие уже закупило 10 тыс. упаковок лекарства. По ее словам, в препарате сейчас нуждаются 3 тыс. детей. Скворцова уточнила, что компания Sanofi, производящая лекарство, в ближайшее время подаст заявление на регистрацию лекарства в России.

Теги: Минздрав, лекарство, эпилепсия
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