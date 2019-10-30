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В Москве начали выдачу незарегистрированного лекарства от судорог

В Москве начали бесплатно выдавать жизненно важное лекарство от эпилепсии «Клобазам», сообщила РБК пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Первую партию незарегистрированного в России препарата Центр лекарственного обеспечения московского департамента получил от Московского эндокринного завода. Выдача препаратов будет осуществляться с 30 октября в аптеках Центра. Информированием родителей, чьи дети страдают от заболевания, займется Дирекция по координации деятельности медицинских организаций. Дети будут получать препарат бесплатно из расчета на три месяца приема, уточнили в департаменте.

«Клобазам» — лекарственное средство, оказывающее противосудорожное действие, является препаратом для лечения эпилепсии. В России получил известность по названию торговой марки «Фризиум» (клобазам — действующее вещество), выпускается также под названием «Урбанил» и др. Препарат включен в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. 

Неоднократные случаи задержаний родителей больных детей при покупке незапатентованного в стране лекарства через зарубежные интернет-магазины стали причиной обращения матерей инвалидов к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь разрешить проблему с противоэпилептическими средствами.

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26 сентября глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств Московскому эндокринному заводу на закупку и ввоз в Россию незарегистрированных психотропных лекарств. 10 октября Министерство выдало разрешение на получение незарегистрированного препарата 510 детям из 2 тыс. человек.

26 октября директор благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава сообщила, что в страну приехала первая партия «Фризиума». 28 октября министр здравоохранения России Вероника Скворцова пообещала, что нуждающиеся дети получат «Фризиум» до конца недели.

Теги: лекарства, дети
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