Собянин заявил, что военкоматы Москвы отзовут неверно выписанные повестки

По словам Собянина, в военкоматах создали специальные группы, которые займутся рассмотрением жалоб граждан по вопросам призыва

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Московские военкоматы после жалоб граждан провели дополнительную проверку и уточнение мобилизационных учетных данных военнообязанных, а также проверили уже отправленные повестки, сообщил в блоге мэр Сергей Собянин.

«По результатам данной работы военкоматами были разосланы уведомления об отзыве повесток, которые были выписаны на основании недостоверных или неточных учетных данных», — сообщил он.

Для оперативного рассмотрения жалоб по повесткам Собянин посоветовал обращаться по телефонам 122 и +7 (495) 777-77-77. Помимо этого, в военкоматах создали специальные группы, которые также займутся рассмотрением жалоб граждан по вопросам призыва, добавил мэр.

Президент Владимир Путин ввел в России частичную мобилизацию 21 сентября. С начала мобилизационных мероприятий власти ряда российских регионов начали сообщать об ошибках, допущенных в рамках призывной кампании. В частности, в Саратовской области отменили призыв 59-летнего старшего лейтенанта запаса, который, как пишет Mash, не имел боевого опыта, был только на трехмесячных сборах 40 лет назад, а звание получил после окончания военной кафедры. А в Бурятии после уточнения данных отпустили 70 многодетных отцов, которые получили повестки, сообщил глава региона Алексей Цыденов.

После сообщений об ошибках в призывной кампании спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала регионы проводить частичную мобилизацию «в абсолютном соответствии объявленным критериям». «Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы», — отметила она.