Матвиенко призвала губернаторов не допускать ошибок при мобилизации

После объявления частичной мобилизации в России уже несколько губернаторов сообщили об ошибочно мобилизированых гражданах. Матвиенко призвала глав регионов быть в постоянном контакте с военкоматами и не допускать ошибок

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российским губернаторам необходимо обеспечить частичную мобилизацию в полном соответствии с объявленными критериями призыва и не допускать ошибок, заявила в своем телеграм-канале спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Еще раз прошу каждого из вас — считайте, что обращаюсь лично — если необходимо, круглосуточно семь дней в неделю будьте в постоянном контакте с военкомами, на прямой связи с региональными омбудсменами и представителями общественности, но обеспечьте реализацию частичной мобилизации в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям. Без единой ошибки!» — написала политик.

По ее словам, уже появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация о некорректных случаях мобилизации граждан, «очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора». «Создается впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула спикер Совфеда.

Она указала, что в настоящее время в стране невероятно высок уровень патриотизма, сплоченности и поддержки целей специальной военной операции, поэтому подобных случаев некорректного призыва быть не должно. «Люди должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий», — заключила Матвиенко.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что она охватит 300 тыс. человек, или 1% от мобилизационного резерва страны. Согласно указу президента, призванные по частичной мобилизации будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, и будут получать выплаты и соцгарантии как военнослужащие.



В Минобороны разъясняли, что частичной мобилизации подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие — до 55 лет. Одним из основных факторов для призыва ведомство называет наличие боевого опыта у призываемых из запаса. Отсрочка предусмотрена для части сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ, а также студенты вузов и колледжей.

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Случаи мобилизации граждан по ошибке уже признали власти некоторых регионов. В частности, глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что призывались многодетные отцы, имеющие четырех детей до 16 лет. Он назвал ситуацию недопустимой и пообещал, что «призванные ошибочно будут возвращены». Глава Владимирской области Александр Авдеев также сообщил, что работа по возвращению ошибочно мобилизованных в регионе уже началась.

О жалобах родственников не подлежащих мобилизации граждан сообщил и губернатор Магаданской области Сергей Носов. Подобные случаи выявили в Бурятии, где, со слов главы региона Алексея Цыденова, после уточнения данных домой отпустили 70 многодетных отцов. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что есть случаи, когда призывают тех, кто даже срочную не служил. С подобными инцидентами он обещал разбираться лично.