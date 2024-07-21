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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны объявило о взятии двух сел в ЛНР и Харьковской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны в своей сводке также отчиталось об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS, вертолета Ми-8 и склада, где хранилось до 400 т боеприпасов ВСУ
Вертолёт&nbsp;Ми-8
Вертолёт Ми-8 (Фото: Alex Babenko / Getty Images)

Российский войска заняли населенные пункты Розовка в ЛНР и Песчаное Нижнее в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

Розовка (укр. Андрееевка) находится в Сватовском районе ЛНР, в 6,5 км к югу от Стельмаховки и примерно в 20 км к западу от Сватово. Население села на 2018 год составляло 17 человек.

Село Песчаное Нижнее расположено возле трассы между городами Сватово (ЛНР) и Купянск (Харьковкая область), рядом с населенным пунктом Новоселовское, о взятии которого Минобороны сообщило весной 2023 года. Население села Песчаное Нижнее по переписи 2001 года составляет 528 человек.

Также в своей сводке российское военное ведомство отчиталось об уничтожении пусковой установки РСЗО HIMARS и склада, где хранилось до 400 т боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Помимо этого, российские силы ПВО за сутки уничтожили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также 40 украинских дронов самолетного типа.

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С начала 2024-го Минобороны сообщило о взятии десятков сел и других населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области, крупнейшим из которых стала Авдеевка. В последний раз военное ведомство отчитывалось о занятии населенных пунктов два дня назад — тогда под контроль российских военных перешло село Юрьевка, расположенное неподалеку от поселка Нью-Йорк (Новгородское).

По данным Минобороны на 21 июля, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 630 самолетов, 278 вертолетов, 27 955 беспилотных летательных аппаратов, 554 зенитных ракетных комплекса, 16 624 танка и других боевых бронированных машин, 1381 боевая машина реактивных систем залпового огня, 12 184 орудия полевой артиллерии и минометов, 23 910 единиц специальной военной автомобильной техники.


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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ЛНР наступление Харьковская область Военная операция на Украине
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