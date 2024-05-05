Минобороны сообщило о взятии под контроль Очеретино
Российские военные взяли под контроль поселок городского типа Очеретино в ДНР, сообщили в Минобороны.
Поселок расположен к северо-западу от Донецка, их разделяют около 25 км. В нем находится узловая железнодорожная станция Очеретино на линии Донецк — Покровск и Покровск — Горловка.
В 2021 году в Очеретино жили около 3,4 тыс. человек. К началу мая 2024-го там, по данным украинских властей, оставались 198 человек.
В ВСУ на днях сообщали о тяжелых боях в этом районе и вводе резервов для удержания контроля над Очеретино.
Потеря Очеретино угрожает переходом важных логистических узлов — города Константиновка и Покровск, а также села Великая Новоселка — под огневой контроль России, сообщал CNN со слов украинского офицера. Как отмечал Forbes, взятие части Очеретино под контроль российских войск грозит разрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки (Бахмут).
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