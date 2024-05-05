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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о взятии под контроль Очеретино

Минобороны: российские военные взяли под контроль Очеретино в ДНР
Сюжет
Военная операция на Украине
Военные взяли под контроль поселок Очеретино к северо-западу от Донецка и Авдеевки. По подсчетам Киева, там оставались около 200 человек из прежних 3,7 тыс. Эксперты указывали на риск обрушения обороны ВСУ из-за потери поселка
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Российские военные взяли под контроль поселок городского типа Очеретино в ДНР, сообщили в Минобороны.

Поселок расположен к северо-западу от Донецка, их разделяют около 25 км. В нем находится узловая железнодорожная станция Очеретино на линии Донецк — Покровск и Покровск — Горловка.

В 2021 году в Очеретино жили около 3,4 тыс. человек. К началу мая 2024-го там, по данным украинских властей, оставались 198 человек.

В ВСУ на днях сообщали о тяжелых боях в этом районе и вводе резервов для удержания контроля над Очеретино.

Потеря Очеретино угрожает переходом важных логистических узлов — города Константиновка и Покровск, а также села Великая Новоселка — под огневой контроль России, сообщал CNN со слов украинского офицера. Как отмечал Forbes, взятие части Очеретино под контроль российских войск грозит разрушить линию обороны ВСУ к западу от Авдеевки (Бахмут).

Минобороны сообщило о взятии под контроль Очеретино
Минобороны сообщило о взятии под контроль Очеретино

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