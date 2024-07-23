Российская армия заняла Ивано-Дарьевку в ДНР

Подразделения группировки «Юг» продвинулись в районе севернее Соледара

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск заняли населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР, расположенный к северу от Соледара.

В военном ведомстве заявили, что на том же направлении были нанесены удары по позициям 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.

По данным Минобороны, на других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Круглое, Волчанск, Липцы, отразили три контратаки;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка, Торское, отразили две контратаки;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка, Новоселовка, отразили шесть контратак;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка, Раздольное;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Токаревка.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 2 тыс. человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка (включая один M1A1 Abrams), САУ Krab, САУ «Богдана», САУ «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Помимо этого уничтожены подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА.