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Военная операция на Украине ,  
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Российская армия заняла Ивано-Дарьевку в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Подразделения группировки «Юг» продвинулись в районе севернее Соледара
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск заняли населенный пункт Ивано-Дарьевка в ДНР, расположенный к северу от Соледара.

В военном ведомстве заявили, что на том же направлении были нанесены удары по позициям 11 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Калинина, Верхнекаменское, Антоновка, Красногоровка, Константиновка, Зализнянское и Часов Яр.

По данным Минобороны, на других направлениях за последние сутки произошли следующие изменения:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Круглое, Волчанск, Липцы, отразили три контратаки;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям шести бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Загоруйковка, Новоегоровка, Торское, отразили две контратаки;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торецк, Димитров, Гродовка, Розовка, Камышевка, Новоселовка, отразили шесть контратак;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Времевка, Пречистовка, Макаровка, Раздольное;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоданиловка, Новоандреевка, Токаревка.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 2 тыс. человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка (включая один M1A1 Abrams), САУ Krab, САУ «Богдана», САУ «Гвоздика», боевая машина РСЗО «Град», две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Помимо этого уничтожены подвижная радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ68 и цех производства БПЛА.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны ДНР Украина
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