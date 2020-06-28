Голикова рассказала о «самом страшном» периоде пандемии COVID-19

По ее словам, это были первые полтора месяца, они оказались очень насыщены событиями. Вице-премьер отметила, что тогда «все это очень эмоционально переживали»

Татьяна Голикова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Самым «страшным» периодом борьбы с коронавирусом были первые полтора месяца, так как в это время случилось большое количество событий, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Эти полтора месяца были самыми внутренне, эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали», — поделилась Голикова (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что тогда «одновременно делалось очень много дел». «<...> если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — сказала вице-премьер.

Первые сообщения о распространении коронавируса нового типа стали поступать в декабре 2019 года из Китая. Первый человек умер в КНР 11 января, он находился в Ухане, откуда начала распространяться инфекция. Ко второй половине января медики выяснили, что новый вирус передается от человека к человеку.