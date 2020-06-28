Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 июня
USD ЦБ: 69,13 (-0,34) Quote, 26 июн, 12:56
Курс евро на 27 июня
EUR ЦБ: 77,54 (-0,52) Quote, 26 июн, 12:56
Мишустин разрешил проводить госзакупки в строительстве через конкурс Бизнес, 19:04 Голикова рассказала о «самом страшном» периоде пандемии COVID-19 Общество, 18:58 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 18:47 Последний штат США решил убрать символ конфедератов с флага Общество, 18:38 Дубль Бикфалви принес «Уралу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ Спорт, 18:37 Экс-тренер «Крыльев Советов» оценил шансы нового тренера спасти команду Спорт, 18:28 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 18:18 Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 18:07 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест 17:38 «Норникель» отстранил сотрудников фабрики от работы после сброса отходов Общество, 17:33 Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу Общество, 17:21 «Крылья Советов» уволили Божовича с поста главного тренера Спорт, 17:18 Мужчина погиб в результате нападения с ножом в центре Глазго Общество, 16:56 Режиссер сообщил о сломанной руке во время нападения на него и Собчак Общество, 16:52
Пандемия коронавируса ,  
0 

Голикова рассказала о «самом страшном» периоде пандемии COVID-19

По ее словам, это были первые полтора месяца, они оказались очень насыщены событиями. Вице-премьер отметила, что тогда «все это очень эмоционально переживали»
Татьяна Голикова
Татьяна Голикова (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Самым «страшным» периодом борьбы с коронавирусом были первые полтора месяца, так как в это время случилось большое количество событий, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

«Эти полтора месяца были самыми внутренне, эмоционально, ну я бы даже употребила слово страшными. Страшными, потому что в очень короткий период времени уместилось большое количество событий. Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали», — поделилась Голикова (цитата по «РИА Новости»).

Она отметила, что тогда «одновременно делалось очень много дел». «<...> если бы мы их не успевали делать, то тогда мы бы себе этого не простили», — сказала вице-премьер.

В Москве открылись кафе, спортзалы и детские площадки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Первые сообщения о распространении коронавируса нового типа стали поступать в декабре 2019 года из Китая. Первый человек умер в КНР 11 января, он находился в Ухане, откуда начала распространяться инфекция. Ко второй половине января медики выяснили, что новый вирус передается от человека к человеку.

Татьяна Голикова тогда сообщила президенту Владимиру Путину, что правительство начало принимать меры по предотвращению распространения вируса еще в декабре. В частности, был усилен санитарный контроль на границе и в аэропортах в отношении прибывающих из Китая. Также, по словам вице-премьера, был проработан вопрос об изоляции тех, у кого подозревают инфекцию.

Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу
Общество
Владимир Путин

В России не фиксировали ни одного зараженного коронавирусом до конца января. 31 января коронавирус подтвердили у двух человек. Оба они оказались гражданами Китая, один находился в Забайкальском крае, второй — в Тюменской области. На тот момент в мире заражение подтвердили у 7,8 тыс. человек.

К 20 марта в России выявили уже более 50 человек с коронавирусом, к началу апреля их количество превысило уже 600, а к середине апреля перешагнуло порог в 2 тыс.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в России заразились 634 437 человек, 9 073 человека умерли.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Татьяна Голикова
Материалы по теме
Путин сообщил о результатах своих тестов на коронавирус
Политика
В России с начала пандемии от коронавируса умерли более 9 тыс. человек
Общество
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 10 млн человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter