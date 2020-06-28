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Пандемия коронавируса ,  
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Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу

Президент указал на необходимость бороться с пандемией, «а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось». По его словам, для достижения успеха в этом необходимо объединять усилия, «а не обвинять друг друга»
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Нет никаких оснований считать, что пандемия коронавируса — результат чьих-то целенаправленных усилий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«<...> говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — сказал глава государства. Он также высказал предположение, что «ничего хорошего не получится», если кто-то будет придерживаться такой версии.

Путин также заявил о необходимости бороться с распространением инфекции, «а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось». По его словам, специалисты могут «думать, допускать и прикидывать», а руководителям государства необходимо понять суть происходящего и выстроить систему защиты.

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Президент также призвал объединять усилия в борьбе с пандемией, «а не обвинять друг друга». «По моему глубокому убеждению, нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех, а не на пути конфронтации», — подчеркнул президент.

Пандемия коронавируса породила большое количество теорий о происхождении инфекции, в том числе конспирологических. Так, CBS сообщал о распространяемом в Facebook сообщении, что коронавирус был создан в США в 2015 году. Также в посте, который приобрел большую популярность, утверждалось, что у властей страны есть вакцина, но они ее скрывают.

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Фото: Katherine Cheng / SOPA / ZUMA / ТАСС

Помимо этого Daily Mail писала, что в Ухане, откуда стал распространяться вирус, находится лаборатория, в которой проводят эксперименты над летучими мышами на средства американского гранта. Издание сообщало, что летучие мыши изначально были из тех пещер, где, как предполагалось, зародился вирус.

В конце февраля США обвинили Россию в распространении дезинформации, в частности, о том, что США стоят за созданием вируса. По данным Вашингтона, в этих постах в социальных сетях говорилось, что COVID-19 — это биологическое оружие ЦРУ. Власти полагали, что таким образом в России отвлекают внимание от усилий врачей по борьбе с заболеванием и запугивают общественность. В России отвергли все обвинения.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Владимир Путин
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