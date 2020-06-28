Путин попросил «не рассусоливать» о «вбросах» по коронавирусу

Президент указал на необходимость бороться с пандемией, «а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось». По его словам, для достижения успеха в этом необходимо объединять усилия, «а не обвинять друг друга»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Нет никаких оснований считать, что пандемия коронавируса — результат чьих-то целенаправленных усилий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«<...> говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — сказал глава государства. Он также высказал предположение, что «ничего хорошего не получится», если кто-то будет придерживаться такой версии.

Путин также заявил о необходимости бороться с распространением инфекции, «а не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось». По его словам, специалисты могут «думать, допускать и прикидывать», а руководителям государства необходимо понять суть происходящего и выстроить систему защиты.

Президент также призвал объединять усилия в борьбе с пандемией, «а не обвинять друг друга». «По моему глубокому убеждению, нужно делать то, что ведет всех нас к избавлению от этой угрозы. Здесь, на этом пути, нас ждет успех, а не на пути конфронтации», — подчеркнул президент.