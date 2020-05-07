Собянин подписал указ о первых ослаблениях ограничений в Москве

С 12 мая в столице откроются промышленные и строительные предприятия, так как это сейчас «наименее опасно», заявил Собянин. Работники этих сфер в отличие от сфер торговли и услуг почти не контактируют с потребителями, пояснил он

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе ослабления ограничений, введенных в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Соответствующий указ опубликован на его сайте. Первыми с 12 мая к работе вернутся промышленные и строительные предприятия. В частности, в Москве возобновится строительство дорог, школ и детских садов.

По словам Собянина, ситуация в городе стабилизировалась, а система здравоохранения имеет достаточный запас прочности. «Поэтому, тщательно взвесив все за и против, с 12 мая 2020 года мы начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и возвращения к нормальному образу жизни. Разумеется, сохраняя максимальную осторожность и усиленные меры защиты жизни и здоровья людей», — сообщил он.

По словам мэра, промышленные предприятия и объекты строительства откроются первыми, так как в сложившейся ситуации «это наименее опасно». «В отличие от работников торговли и сферы услуг строители и сотрудники промышленных предприятий практически не контактируют с потребителями», — пояснил Собянин. По его словам, на стройках и в цехах гораздо проще обеспечить необходимый санитарно-эпидемиологический режим.

Кроме того, возобновление работы строительных и промышленных предприятий даст «огромный мультипликативный эффект», поскольку «оживут тысячи производственных цепочек, в которые включены производители стройматериалов и оборудования, проектировщики, транспортники и работники многих других отраслей», а на работу в Москве вернутся 500 тыс. человек, отметил мэр.