Дело экс-депутата Волчека возбудили после прослушки экс-зама главы АСВ

По словам собеседника, Юшинского допрашивали по делу о мошенничестве, связанному с банком «Ренессанс» (не имеет отношения к более крупному банку «Ренессанс Кредит»), в котором подозревают экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева. Он добавил, что после допроса Юшинский был отпущен следователями под подписку о невыезде. Юшинский был задержан в конце апреля в частном доме в Тверской области и проходит свидетелем по этому уголовному делу. Он участвовал в ликвидации банка «Ренессанс».

Денис Волчек и Зураб Плиев имеют отношение к юридической компании «СовЮрКом». Плиев с 2016 по 2017 год являлся генеральным директором фирмы. О том, что Волчек участвует в деятельности компании, РБК сообщили два источника, знакомые с ходом расследования. Фирма выступает аккредитованным консультантом при АСВ. В октябре 2016 года Комиссия по оперативным вопросам конкурсного производства признала ее победителем отбора в номинации «Юридические консультанты» для оказания услуг по ликвидации ООО «КБ «Ренессанс». В 2018 году агентство подало иск о привлечении бенефициаров банка к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. Фамилии одного из бенефициаров банка Андрея Розова в этом документе не было.

Ранее РБК сообщал, что в отношении экс-депутата и бизнесмена было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Им вменяется хищение $1,5 млн и дорогих наручных часов у представителей банка «Ренессанс». Деньги и ценности Волчек и Плиев взяли у банкиров в офисе компании «СовЮрКом» за то, что тех не привлекут к уголовной ответственности по делу о хищении неустановленными лицами около 500 млн руб. из банка в ноябре 2015 года. Это дело было возбуждено следователями МВД по ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере). По словам источника в СКР, часы предназначались в качестве подарка руководству следственного департамента МВД.

24 апреля Пресненский районный суд Москвы заключил Волчека и Плиева под стражу до 22 июня этого года. Им были предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).

Версия следствия

Уголовное дело, за закрытие которого представитель банкира Розова, по данным следствия, дал взятку Волчеку и Плиеву, было возбуждено 25 сентября 2018 года в следственной части УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве по заявлению представителей АСВ.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник в МВД) говорится, что неустановленные сотрудники коммерческого банка «Ренессанс» в ноябре 2015 года под видом инкассации наличных получили из кассы дополнительного офиса «Центральный» 369,5 млн руб., $1 млн и €506 тыс. Источник в МВД рассказал, что документы на инкассацию наличных были сфальсифицированы сотрудниками банка «Ренессанс».

«Деньги по документам должны были поступить в кассу вне кассового узла «Курская», — рассказал источник в СКР. Это структурное подразделение, которое имеет право осуществлять банковские операции с клиентами банка и при этом находится за его пределами. По документам банка «Ренессанс» деньги были получены в его хранилище для доставки в подразделение «Курская», но в реальности они туда не поступили.

Изначально у следствия была информация, что наличные похитил кассир-операционист Антон Б., который за день до этого устроился на работу. «Расходные документы выписали на этого человека», — рассказал источник. В результате расследования стало известно, что в банке использовали паспортные данные на имя Антона Б., но сам он никогда не устраивался на работу в этот банк и на момент хищения денег находился совершенно в другом месте.

По версии следствия, хищение крупной суммы совершили люди, которые были аффилированы с одним из владельцев банка «Ренессанс». «Эти люди организовали в банке работу пунктов обмена валюты, использовали его вывеску и лицензию», — рассказал источник.