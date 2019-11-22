Банкиры из дела Черкалина рассказали о связи с ФСБ и «Дартом Вейдером»

На что Владимир Столяренко и Александр Бондаренко обращают внимание в своей жалобе в Генпрокуратуру Сергей Гляделкин обратился в правоохранительные органы спустя восемь лет после сделки. Обвиняемые обращают внимание, что в апреле 2019 года дело возбудили не по заявлению Гляделкина, а по рапорту на основании его показаний.

Столяренко и Бондаренко не согласны с заявленным ущербом, который приводится в материалах следствия. Они утверждают, что ущерба вообще не было. На счетах ЮПК, по мнению следствия, находился 1 млрд руб., и ущерб от потери 49% акций составил 490 млн руб. Обвиняемые утверждают, что остаток денежных средств на счетах ЮПК в их банке по состоянию на 31 декабря 2010 года составлял около 3 млн руб. Кроме того, по данным Столяренко, на эту дату у ЮПК были долги на 3 млрд руб., из них более 1,9 млрд — по договору с Еврофинанс Моснарбанком.

Гляделкин признан потерпевшим без оснований. По версии следствия, Гляделкина лишили возможности принимать участие в деятельности ЮПК. Но на момент совершения сделки по отчуждению 49% ЮПК он не являлся совладельцем компании. Участниками в уставном капитале ЮПК являлись ООО «Экосток» и ООО «М-Холдинг». Банкиры утверждают, что к этим компаниям Гляделкин не имел никакого отношения. В чем обвиняют банкиров и офицеров ФСБ

Полковники ФСБ Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и Андрей Васильев обвиняются в хищении в 2011 году 490 млн руб. у Гляделкина. СКР считает, что они под угрозой уголовного преследования заставили предпринимателя, сообщив ложные данные о возбуждении против него дела о провокации в отношении вице-мэра Москвы Александра Рябинина, передать им акции ЮПК, которая занималась реализацией квартир в построенном компаниями Гляделкина жилом комплексе в столичном районе Левобережный. В поле их зрения Гляделкин попал потому, что проходил потерпевшим по делу о вымогательстве со стороны Рябинина, а оперативное сопровождение этого дела курировали Черкалин, Фролов и Васильев.

Дело вице-мэра Рябинина В 2012 году бывший вице-мэр Москвы Александр Рябинин был осужден на три года условно, он обвинялся в вымогательстве $2 млн и нежилого помещения стоимостью 50 млн руб. у Сергея Гляделкина. Из материалов дела следовало, что в 2007 году подконтрольное Гляделкину ЗАО «Мосстроймеханизация-1» выступило подрядчиком в инвестпроекте застройки двух микрорайонов в столичном районе Левобережный. В 2009 году Рябинин стал требовать у Гляделкина взятку в обмен на продолжение выплат по подряду. В итоге девелопер обратился в ФСБ, оперативники которой организовали операцию по задержанию вице-мэра.

По версии СКР, которую приводила газета «Коммерсантъ», офицеры ФСБ предложили Гляделкину «отойти от дел» на время следствия и суда над вице-мэром Москвы, а долю в ЮПК безвозмездно передать человеку, которого порекомендуют два других совладельца этой компании — Столяренко и Бондаренко. Офицеры пообещали, что бизнесмен неофициально получит свою долю от реализации квартир в Левобережном. Следствие считает, что банкиры при помощи сотрудников ФСБ вывели все средства со счетов ЮПК и «распорядились ими по собственному усмотрению».

В итоге, по данным СПАРК, в августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в ЮПК перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед». К 2015 году этой компании напрямую принадлежали 100% акций ЮПК. После ликвидации «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз» в 2016 году единоличным бенефициаром ЮПК стал Мартынов. Мартынов работал гендиректором «Сюлдюкарнефтегаза», входящего в принадлежающую Столяренко и Бондаренко нефтегазовую компанию РНГ и холдинг Eastsib. ЮПК в 2016 году была присоединена к ООО «Востсибспецмонтаж», принадлежащему тому же Мартынову, а затем оказалась среди активов холдинга Eastsib.

Головные компании этого холдинга зарегистрированы в кипрской юрисдикции. Его бенефициары не раскрываются. Правление холдинга возглавляет британский лорд Фредерик Понсонби. Стратегия холдинга заключается в «создании хорошо управляемой группы нефтегазовых компаний в Дальневосточном федеральном округе с годовой добычей нефти 1,2 млн т и годовой добычей газа не менее 14 млрд куб. м», говорится на сайте компании.

Столяренко, который возглавляет комитет по инвестициям РНГ, в разговоре с РБК признал связь с офшором «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз»: «У десятков тысяч российских компаний есть вложения в иностранные компании, называются они по-разному. «Дарт Вейдер» приобрел долю в ЮПК в 2015 году, когда она уже была пустышкой».

Столяренко также рассказал, что в 2005 году ЮПК получила в возглавляемом им тогда Еврофинанс Моснарбанке кредитную линию на уплату инвестиционного взноса и строительно-монтажные работы. В залоге у банка находилась стопроцентная доля уставного капитала ЮПК. По его словам, проблемы у нее начались, когда в 2008 году «дочка» Еврофинанс Моснарбанка, компания «Монаб», выиграла суд, связанный с конкурсом по застройке территории, где располагалась гостиница «Россия». «Нам показалось, что город, проиграв в этом вопросе, решил свернуть все проекты с банком и не выполнять обязательства по тем договорам, по которым было проектное финансирование банка, чтобы нанести нам ущерб», — считает Столяренко.

Как банкиры связаны с полковниками ФСБ

По словам Столяренко, следствие им «приписывает связь» с «банковским» отделом управления «К» ФСБ через его бывшего начальника Дмитрия Фролова, который работал в коммерческих структурах предпринимателей, а именно в «дочках» принадлежащей Столяренко и Бондаренко РНГ — «Сюльдюкарнефтегазе» и «Истсиб Геологоразведке».

Столяренко заявил, что Фролова нанимал на работу московский офис РНГ. «Через 2,5 года после увольнения Фролова из ФСБ гендиректор компании его взял на работу, — говорит Столяренко. — У нас штат 2,5 тыс. человек, из них несколько десятков человек связаны с безопасностью и информационной безопасностью. Фролов — один из них». «Мы, находясь за границей, не знали об этом, но не стали бы возражать», — добавил он.

При этом бизнесмен признал, что раньше они «пересекались» с Фроловым и он был «не самый плохой в рядах ФСБ». «Ну ленивый, ну опаздывал, поступали на него жалобы, что сачкует, но он работал», — отметил Столяренко. Что касается Черкалина, то общение с ним у Столяренко и Бондаренко «было эпизодическим». «К нам, как и в другие банки, приходили сотрудники банковского отдела. Чая выпили ведро. Васильев, как мне сообщили в банке, приходил один раз, но не ко мне, и мы с ним не знакомы, — говорит Столяренко. — С Черкалиным мы общались по вопросам банка два раза в год в 2010–2012 годах».