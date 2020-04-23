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Экс-депутата Думы Волчека заподозрили в попытке мошенничества на ₽8 млн

Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека подозревают в покушении на мошенничество на 8 млн руб. Деньги принадлежали полному тезке экс-совладельца банка «Ренессанс», к которому у АСВ были претензии на 7 млрд
Денис Волчек
Денис Волчек (Фото: Семен Лиходеев / Global Look Press)

Бывший депутат Госдумы Денис Волчек и бизнесмен Зураб Плиев стали фигурантами уголовного дела о покушении на мошенничество. Об этом РБК сообщили два источника в Следственном комитете. По версии следствия, Волчек и Плиев предложили за 8 млн руб. помешать возбуждению уголовного дела против человека по имени Андрей Розов.

СКР считает, что около 13 часов 22 апреля доверенное лицо Розова — Павел Островский передал 8 млн руб. наличными представительнице Волчека и Плиева. Передача происходила в столичном офисе компании «СовЮрКом» на Краснопресненской набережной. На сайте компании сказано, что она является аккредитованным юридическим консультантом при государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). Ее гендиректором в 2016–2017 годах был Зураб Плиев, следует из данных СПАРК.

Полный тезка предполагаемого потерпевшего, Андрей Борисович Розов, по данным СПАРК, был 10-процентным акционером банка «Ренессанс» (не имеет отношения к более крупному банку «Ренессанс Кредит»), у которого в 2015 году ЦБ отозвал лицензию, а в 2016 году арбитражный суд признал его банкротом. АСВ в 2018 году подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. бенефициаров банка (Розова агентство не называло в числе ответчиков).

КБ «Ренессанс» указан в числе клиентов компании «СовЮрКом» на ее сайте. Согласно информации из реестра юрлиц, Павел Островский (тезка предполагаемого посредника из дела Волчека) являлся руководителем компании ООО «Ренессанс Факторинг». При регистрации компании был указан телефон, который в справочнике предприятий Москвы был указан как телефон компании ООО «КБ «Ренессанс».

О том, что Дениса Волчека и Зураба Плиева задержали сотрудники ФСБ, сообщило в среду, 22 апреля, издание «Фонтанка». Расследованием преступлений, в причастности к которым они подозреваются, занимается следователь из Главного следственного управления СКР по Москве Сослан Абоев. Этот же офицер, по данным источника РБК, ранее принял к производству уголовное дело в отношении адвоката Александра Вершинина. Защитник Вершинина Алексей Кирсанов заверил РБК, что преследование Волчека не имеет отношения к его доверителю.

Денис Волчек в 1990-е участвовал в управлении страховой компании «РусМед», крупнейшего фармацевтического завода «Фармакон». В 2002 году был избран депутатом заксобрания Санкт-Петербурга от ЛДПР, а c 2007 по 2016 год был депутатом Госдумы от ЛДПР.

В 2003 году Волчек присутствовал на похоронах криминального авторитета Константина Яковлева по кличке Костя Могила, сообщал «Коммерсантъ». Совместно с Яковлевым Волчек учредил ряд предприятий, указывала «Новая газета в Санкт-Петербурге».

Авторы: Дмитрий Серков, Маргарита Алехина
Теги: «Ренессанс», АСВ, ЛДПР, Санкт-Петербург
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