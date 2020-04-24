Экс-депутата Волчека арестовали по обвинению в попытке мошенничества

Денис Волчек (Фото: Пресс-служба Пресненского суда / РИА Новости)

Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, обвиняемого в попытке мошенничества. Об этом РБК сообщили в суде.

Под арест экс-депутата отправили до 22 июня 2020 года.

Бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека подозревают в покушении на мошенничество на 8 млн руб. Обвинение ему предъявили по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).





