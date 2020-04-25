Следователи ГСУ СКР по Москве задержали сотрудника компании «СовЮрКом», аккредитованной при АСВ. Он курировал ликвидацию банка «Ренессанс», к которому у агентства были претензии на 7 млрд руб.

В пятницу, 25 апреля, следователи ГСУ СКР по Москве задержали Дениса Юшинского, сотрудника ООО «Совместная юридическая компания» («СовЮрКом»), аккредитованного при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Юрист проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, рассказал РБК источник в СКР. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к этому ведомству. По информации источников, Юшинский курировал ликвидацию банка «Ренессанс» (не имеет отношения к более крупному банку «Ренессанс Кредит»).

В Агентстве по страхованию вкладов РБК подтвердили информацию, что Юшинский — сотрудник одной из аккредитованных при АСВ юридических организаций ООО «Совместная юридическая компания». «Он не является и никогда не являлся служащим госкорпорации», — добавили в агентстве.

РБК также направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

По информации источников, накануне в доме Юшинского в Тверской области прошел обыск. Один из собеседников РБК сообщил, что сразу после этого юриста повезли в Москву для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении Волчека и Плиева. «Юшинский отказался давать показания и сослался на статью 51 Конституции, по которой он не обязан свидетельствовать против себя самого, после этого его задержали», — рассказал источник.