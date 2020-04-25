Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
Власти Москвы заявили о достаточном количестве коек для больных COVID-19 Общество, 13:56 СМИ сообщили о согласии капитана «Ак Барса» отказаться от 60% зарплаты Спорт, 13:40 Российские истребители сопроводили бельгийский истребитель над Балтикой Общество, 13:35 В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей» Технологии и медиа, 13:30 В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом Общество, 13:26 В Москве за сутки обнаружили 2612 новых зараженных коронавирусом Общество, 13:24 По делу экс-депутата Думы Волчека задержали юриста — ликвидатора банков Общество, 13:21 В России за сутки выявили 5,9 тыс. новых случаев заражения коронавирусом Общество, 13:18 Орешкин назвал три ключевые особенности кризиса из-за коронавируса Экономика, 13:00 Появилось видео жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале Общество, 12:59 Запуск «Ракеты Победы» с Байконура. Фоторепортаж Общество, 12:53  Чемпионат России по гандболу досрочно завершили из-за пандемии Спорт, 12:51 У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус Общество, 12:49 Не выходя из комнаты. Платформы для заработка токенов без вложений Крипто, 12:43
Общество ,  
0 

По делу экс-депутата Думы Волчека задержали юриста — ликвидатора банков

Следователи ГСУ СКР по Москве задержали сотрудника компании «СовЮрКом», аккредитованной при АСВ. Он курировал ликвидацию банка «Ренессанс», к которому у агентства были претензии на 7 млрд руб.

В пятницу, 25 апреля, следователи ГСУ СКР по Москве задержали Дениса Юшинского, сотрудника ООО «Совместная юридическая компания» («СовЮрКом»), аккредитованного при Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).

Юрист проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, рассказал РБК источник в СКР. Информацию подтвердил другой собеседник, близкий к этому ведомству. По информации источников, Юшинский курировал ликвидацию банка «Ренессанс» (не имеет отношения к более крупному банку «Ренессанс Кредит»).

В Агентстве по страхованию вкладов РБК подтвердили информацию, что Юшинский — сотрудник одной из аккредитованных при АСВ юридических организаций ООО «Совместная юридическая компания». «Он не является и никогда не являлся служащим госкорпорации», — добавили в агентстве.

РБК также направил запрос в пресс-службу Следственного комитета.

По информации источников, накануне в доме Юшинского в Тверской области прошел обыск. Один из собеседников РБК сообщил, что сразу после этого юриста повезли в Москву для дачи показаний по уголовному делу, возбужденному в отношении Волчека и Плиева. «Юшинский отказался давать показания и сослался на статью 51 Конституции, по которой он не обязан свидетельствовать против себя самого, после этого его задержали», — рассказал источник.

В пятницу, 24 апреля, Пресненский районный суд Москвы заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева, обвиняемых в попытке мошенничества. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах) и отправили под арест до 22 июня.

По версии следствия, Волчек и Плиев предложили за 8 млн руб. воспрепятствовать возбуждению уголовного дела в отношении банкира Андрея Розова. В среду, 22 апреля, доверенное лицо последнего передало 8 млн руб. представителю Волчека и Плиева. Передача денег проходила в офисе «СовЮрКом», расположенном на территории «Москва-Сити», под контролем оперативных служб.

По информации издания «Коммерсантъ», свои услуги Волчек оценил в €1,4 млн. Из запрошенной суммы только 8 млн руб. были настоящими, а остальные — бумагой. Источник РБК в СКР рассказал, что в момент передачи денег в офисе присутствовали лишь представители обеих сторон. «Розов в настоящее время находится за пределами России», — отметил собеседник.

По данным СПАРК, Андрей Борисович Розов являлся десятипроцентным акционером банка «Ренессанс». В 2015 году у этого банка была отозвана лицензия, а позднее он был признан банкротом. В 2018 году агентство подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности на 7,15 млрд руб. бенефициаров банка (Розова агентство не называло в числе ответчиков).

Юридическая компания «СовЮрКом» выступает аккредитованным консультантом при АСВ. Об этом говорится на сайте агентства. Там также отмечено, что в октябре 2016 года Комиссия по оперативным вопросам конкурсного производства признала победителем отбора по номинации «Юридические консультанты» для оказания услуг по ликвидации ООО «КБ «Ренессанс» организацию «СовЮрКом».

Как следует из информации на сайте агентства, генеральный директор фирмы — Олеся Лынова, бенефициар — Тарас Щеглов. По данным СПАРК, последний также является совладельцем адвокатского бюро «Щеглов и партнеры», которое зарегистрировано в Санкт-Петербурге. С 2016 по 2017 год генеральным директором компании «СовЮрКом» был Зураб Плиев. РБК направил запрос на почту компании с просьбой уточнить, какую роль играет Денис Юшинский в процедуре ликвидации ООО «КБ «Ренессанс».

Авторы: Дмитрий Серков, Павел Казарновский
Теги: АСВ, задержание, мошенничество, ЛДПР, банки, «Ренессанс»
Материалы по теме
Экс-депутата Волчека арестовали по обвинению в попытке мошенничества
Общество
Экс-депутата Думы Волчека заподозрили в попытке мошенничества на ₽8 млн
Общество
СМИ узнали о задержании экс-депутата Госдумы Дениса Волчека
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter