Первый замглавы АСВ Мирошников уйдет в отставку

Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост. Вместо него на эту должность в агентство возвращается Андрей Мельников. Первым об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источники на финансовом рынке.

В АСВ подтвердили РБК кадровые перестановки. «Учитывая принятое им (Мирошниковым. — РБК) решение покинуть пост первого заместителя генерального директора агентства с 22 июля, эту должность предложено занять Андрею Геннадьевичу Мельникову, имеющему многолетний опыт работы в агентстве», — сообщил представитель АСВ.

На посту первого замглавы Мельников будет курировать вопросы, связанные с организацией работы по ликвидации кредитных организаций, также уточнили в пресс-службе.

Валерий Мирошников проработал в агентстве более 15 лет и стоял у истоков формирования российской системы страхования вкладов и механизмов предупреждения банкротства и ликвидации кредитных организаций. До этого в течение пяти лет Мирошников работал в Агентстве по реструктуризации кредитных организаций (АРКО), чьи функции в 2004 году перешли вновь созданному АСВ. Ранее Мирошников также работал в ЦБ.

Андрей Мельников был заместителем гендиректора АСВ до 2016 года. С декабря 2016 года по декабрь 2017-го являлся министром экономического развития Республики Крым, за что попал под санкции США. В начале 2018 года его назначили вице-президентом Ассоциации банков России, на этом посту он занимался вопросами взаимодействия между банками и регулятором.