В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

По общему числу зараженных и погибших Москва по-прежнему лидирует: в столице заразились 48 426 человек, 479 из них умерли. На втором месте в списке наиболее пострадавших регионов — Московская область: там 10 231 заболевший и 74 летальных исхода.



За пределами столичного региона список субъектов с наибольшим распространением заболевания выглядит так:

Санкт-Петербург (3436 заболели, 27 скончались);

Нижегородская область (1663 случая, девять умерших);

Дагестан (1147 заболевших, 11 жертв);

Мурманская область (1056 случаев, четверо умерших);

Краснодарский край (888 заболевших, 19 смертей).

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее сообщала, что уже на этой неделе Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом. 22 апреля в интервью телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 достигнет пика только в середине мая.

В России до конца апреля действует режим нерабочих дней, в большинстве регионов установлен режим обязательной самоизоляции. Ограничения в большинстве регионов могут быть продлены и на майские праздники: власти Подмосковья уже объявили о том, что пропускная система продолжит действовать в регионе в начале мая, в ряде других регионов в мае также продолжат внедрять пропускную систему.