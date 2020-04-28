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В России за сутки от коронавируса умерло рекордное число пациентов

За сутки умерли более 70 больных коронавирусной инфекцией
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За сутки в России умерли 72 пациента с коронавирусом, сообщает оперштаб. Это рекордное число смертей с начала эпидемии.

За весь период в России от коронавируса, по уточненным официальным данным, скончались 867 человек. Предыдущий рекорд по суточному уровню смертности был зафиксирован 25 апреля: тогда умерли 66 человек. На следующий день власти также отчитались о 66 смертях, а 27 апреля — о 50.

Всего за сутки в стране было выявлено 6411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новые больные выявлены в 83 из 85 регионов России. Выздоровели за сутки 1110 человек.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

По общему числу зараженных и погибших Москва по-прежнему лидирует: в столице заразились 48 426 человек, 479 из них умерли. На втором месте в списке наиболее пострадавших регионов — Московская область: там 10 231 заболевший и 74 летальных исхода.

За пределами столичного региона список субъектов с наибольшим распространением заболевания выглядит так:

  • Санкт-Петербург (3436 заболели, 27 скончались);
  • Нижегородская область (1663 случая, девять умерших);
  • Дагестан (1147 заболевших, 11 жертв);
  • Мурманская область (1056 случаев, четверо умерших);
  • Краснодарский край (888 заболевших, 19 смертей).

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее сообщала, что уже на этой неделе Россия может выйти на плато заболеваемости коронавирусом. 22 апреля в интервью телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 достигнет пика только в середине мая.

В России до конца апреля действует режим нерабочих дней, в большинстве регионов установлен режим обязательной самоизоляции. Ограничения в большинстве регионов могут быть продлены и на майские праздники: власти Подмосковья уже объявили о том, что пропускная система продолжит действовать в регионе в начале мая, в ряде других регионов в мае также продолжат внедрять пропускную систему.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус
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В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
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