Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

Москва опирается на прогнозы отечественных специалистов, которые считают, что максимальный прирост числа больных будет достигнут в середине следующего месяца

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае. Об этом заявил в интервью телеканалу CNBC пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, число ежедневно выявляемых заражений достигнет пика к середине мая. «После этого мы можем ждать постепенного снижения показателей», — сказал Песков.

Текущие темпы роста числа выявленных в России случаев заражения COVID-19 (5236 за последние сутки) Песков назвал «довольно значительными», однако заверил, что они не угрожают стабильности системы здравоохранения.

Ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19, остается «чрезвычайно серьезной» для всего мира, болезнь создает проблемы всем странам, включая Россию, добавил Песков.

По его словам, происходящее сейчас — первая пандемия такого масштаба, с каким не сталкивался кто-либо из нынешних политиков, и это «огромный вызов».