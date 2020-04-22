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Пандемия коронавируса ,  
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Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

Москва опирается на прогнозы отечественных специалистов, которые считают, что максимальный прирост числа больных будет достигнут в середине следующего месяца
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

По прогнозам отечественных специалистов, пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в мае. Об этом заявил в интервью телеканалу CNBC пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, число ежедневно выявляемых заражений достигнет пика к середине мая. «После этого мы можем ждать постепенного снижения показателей», — сказал Песков.

Текущие темпы роста числа выявленных в России случаев заражения COVID-19 (5236 за последние сутки) Песков назвал «довольно значительными», однако заверил, что они не угрожают стабильности системы здравоохранения.

Ситуация, вызванная распространением коронавирусной инфекции COVID-19, остается «чрезвычайно серьезной» для всего мира, болезнь создает проблемы всем странам, включая Россию, добавил Песков.

По его словам, происходящее сейчас — первая пандемия такого масштаба, с каким не сталкивался кто-либо из нынешних политиков, и это «огромный вызов».

«Это совершенно беспрецедентно, мы никогда не сталкивались с таким раньше. Для него [Путина] это вызов, потому что мы знаем, что речь не только об угрозе жизням и здоровью людей, эта пандемия откроет дорогу для гигантского экономического кризиса», — пояснил Песков.

Накануне, 21 апреля, глава Сбербанка Герман Греф со ссылкой на математические модели своих специалистов спрогнозировал выход эпидемии COVID-19 в России на пиковый уровень с 5 по 10 мая. По прогнозам части медиков, эпидемия пойдет на спад в России не раньше лета. Так, по мнению инфекциониста и доктора медицинских наук Николая Малышева, пик заболеваемости придется на июнь или июль. Доктор биологических наук, академик РАН Михаил Кирпичников прогнозировал, что в России эпидемия коронавируса достигнет пика в конце апреля — начале мая, после чего выйдет на плато без прироста числа заразившихся.

13 апреля врач и телеведущий Александр Мясников, возглавляющий информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом, заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ждать в конце апреля. После этого он ожидал спад, а затем наступит вторая волна эпидемии. Однако 22 апреля он признал ошибку в этом прогнозе. «Хорошо, лично я ошибся с пиком. Мы понимаем, что [распространение болезни] идет вверх, потом плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. Но у нас это [эпидемия] началось на месяц позже», — пояснил он.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Евгений Калюков, Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, Дмитрий Песков
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