Во ВШЭ заявили о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19

По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, столица прошла пиковую точку три дня назад, но в остальных регионах заболеваемость может продолжить рост

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пик заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве был пройден три дня назад, заявила «РИА Новости» директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович. По ее словам, ориентироваться нужно не на цифры суточного прироста случаев заражения, а на так называемую сглаженную кривую, беспорядочные изменения зигзагов которой выровнены таким образом, чтобы был хорошо виден общий тренд.

«Потому что количество выявленных, во-первых, зависит от числа тестирований, во-вторых — от самых разных случайных факторов <...>. А так вообще вот уже примерно дня три назад, как в Москве вот, по сглаженной кривой, пик был пройден и началось уменьшаться количество выявленных, хотя число тестов не уменьшалось», — пояснила Попович.

В последние семь дней в Москве была зафиксирована следующая динамика случаев выявлений заражений COVID-19:

27 апреля (дата публикации данных) — 2871;

26 апреля — 2971;

25 апреля — 2612;

24 апреля — 2957;

23 апреля — 1959;

22 апреля — 2548;

21 апреля — 3083.

23 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил о снижении на предыдущей неделе числа проводимых тестирований на COVID-19 на 5 тыс. в сутки из-за нехватки в столице пипеток.