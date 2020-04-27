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Пандемия коронавируса ,  
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Во ВШЭ заявили о прохождении Москвой пика заболеваемости COVID-19

По словам директора Института экономики здравоохранения ВШЭ Ларисы Попович, столица прошла пиковую точку три дня назад, но в остальных регионах заболеваемость может продолжить рост
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Пик заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве был пройден три дня назад, заявила «РИА Новости» директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович. По ее словам, ориентироваться нужно не на цифры суточного прироста случаев заражения, а на так называемую сглаженную кривую, беспорядочные изменения зигзагов которой выровнены таким образом, чтобы был хорошо виден общий тренд.

«Потому что количество выявленных, во-первых, зависит от числа тестирований, во-вторых — от самых разных случайных факторов <...>. А так вообще вот уже примерно дня три назад, как в Москве вот, по сглаженной кривой, пик был пройден и началось уменьшаться количество выявленных, хотя число тестов не уменьшалось», — пояснила Попович.

В последние семь дней в Москве была зафиксирована следующая динамика случаев выявлений заражений COVID-19:

  • 27 апреля (дата публикации данных) — 2871;
  • 26 апреля — 2971;
  • 25 апреля — 2612;
  • 24 апреля — 2957;
  • 23 апреля — 1959;
  • 22 апреля — 2548;
  • 21 апреля — 3083.

23 апреля мэр столицы Сергей Собянин сообщил о снижении на предыдущей неделе числа проводимых тестирований на COVID-19 на 5 тыс. в сутки из-за нехватки в столице пипеток.

Собянин сообщил о снижении числа тестов на COVID из-за нехватки пипеток
Общество
Фото: Tyler Tjomsland / AP

В разговоре с корреспондентом РБК Попович подтвердила, что число вновь выявленных случаев заражения COVID-19 не главное, поскольку зависит и от активности тестирования, и от поведения населения.

«Значительно важнее понять, когда число госпитализированных, особенно в тяжелом состоянии, выровняется с числом выписанных. Это и есть точка равновесия. Вопрос в том, что у нас нет точной информации о числе госпитализированных, структуре госпитализации и тяжести состояния пациентов. Есть только некие процентные показатели, которые в обобщенном виде дает нам Роспотребнадзор. Если их использовать, можно сделать вывод, что Москва уже прошла через эту точку. А регионы пока нет», — заявила Попович.

По мнению директора Института экономики здравоохранения ВШЭ, в регионах заболеваемость, возможно, будет продолжать расти. «Ситуация будет развиваться в зависимости от того, как будут вести себя люди и какие меры будут приниматься регионами. У нас регионы находятся на разных этапах развития эпидемии. Где-то нужны простые меры отслеживания контактов зараженных, где-то нужны меры социального дистанцирования и других ограничений», — добавила она.

20 апреля вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что эпидемия COVID-19 в регионах России развивается с отставанием от Москвы на две-три недели, однако скорость, с которой растет число больных, должна вызывать беспокойство. 24 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что жесткие ограничения необходимо продлить еще как минимум на две недели.

«Нельзя остановиться на половине пути. Сегодня мы находимся в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода для этого заболевания. Для того чтобы остановить и быть окончательно уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало», — сказала Попова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что в середине мая рост числа случаев заражения COVID-19 в стране прекратится. «А потом, в первый месяц лета, наверное, уже станет полегче», — добавил он.

В понедельник стало известно, что Россия обошла Китай по числу официально зарегистрированных больных COVID-19. По состоянию на 27 апреля в стране зарегистрировано уже 87 147 случаев COVID-19.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Авторы: Любовь Порываева, Евгений Калюков
Теги: коронавирус, пандемия, врач, ВШЭ, новости РБК
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