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Суд отменил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой

Адвокат: суд отменил оправдательный приговор Юлии Цветковой по делу о рисунках вульвы
Суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор художнице Цветковой по делу о распространении порнографии. Дело направили на новое рассмотрение, сообщил адвокат
Юлия Цветкова
Юлия Цветкова (Фото: julieflower / VK)

Девятый кассационный суд во Владивостоке отменил оправдательный приговор и апелляционное определение Хабаровского краевого суда по делу художницы Юлии Цветковой (признана в России иноагентом), обвинявшейся в распространении порнографии. Об этом сообщил ее адвокат Александр Пиховкин в своем телеграм-канале.

По его словам, дело направили на новое рассмотрение в суд Комсомольска-на-Амуре.

Юрист напомнил, что основанием для отмены или изменения судебного решения при рассмотрении уголовного дела в кассационном порядке могут быть существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона.

«На заседании прозвучало, что порнографичность инкриминированных Цветковой изображений следует из самого названия блога. Блог, напомню, назывался «Монологи вагины». Здесь уж не до «существенных нарушений», — написал он.

Адвокат рассказал, что в ходе защиты опирался в том числе на «доктринальное определение порнографии, данное руководителями Верховного суда». «Следующая остановка там [в Верховном суде]», — заключил он.

РБК направил запрос в 9-й кассационный суд общей юрисдикции.

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Дело против Цветковой по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов) возбудили в 2019 году. Поводом стало то, что художница выкладывала в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте» собственные рисунки со стилизованными изображениями женских половых органов. После ее задержания в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли несогласованные протестные акции.

В начале июня 2022 года Цветкову внесли в список иноагентов.

Центральный суд Комсомольска-на-Амуре 15 июля 2022 года оправдал художницу «по реабилитирующим основаниям». Позже прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Обвинение требовало три года и два месяца лишения свободы. Тем не менее Хабаровский краевой суд 22 ноября 2022 года оставил оправдательный приговор в силе.

В конце ноября 2022 года мать художницы Анна Ходырева сообщила, что Цветкова уехала из России.

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Виктория Громова Виктория Громова, Любовь Порываева Любовь Порываева
суд уголовное дело порнография художник
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Художница и активистка Юлия Цветкова уехала из России
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Суд оправдал обвиненную в распространении порнографии художницу Цветкову
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