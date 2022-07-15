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Суд оправдал обвиненную в распространении порнографии Юлию Цветкову

С момента заведения уголовного дела прошло почти три года. Художницу обвинили в распространении порнографии из-за постов во «ВКонтакте» с абстрактными рисунками вульв
Юлия Цветкова
Юлия Цветкова (Фото: wearejulia / Telegram)

Суд Комсомольска-на-Амуре вынес оправдательный приговор художнице и активистке Юлии Цветковой (внесена в реестр СМИ-иноагентов), которую обвинили в распространении порнографии из-за рисунков вульв в социальных сетях. Об этом сообщила в соцсетях адвокат коллегии адвокатов «Московский юридический центр» Мари Давтян, также эту запись разместила на своей странице мать Цветковой Анна Ходырева. Сообщение об оправдательном приговоре появилось и в Telegram-канале, созданном в поддержку Цветковой.

В нем, в частности, говорится, что суд оправдал Цветкову «по реабилитирующим основаниям». Там также уточняется, что в течение десяти дней гособвинение может подать апелляцию.

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Политика
Юлия Цветкова

Уголовное дело в отношении Цветковой возбудили в ноябре 2019 года из-за ее постов в группе во «ВКонтакте» «Монологи вагины». В частности, она размещала абстрактные рисунки вульвы, а также скетчи о бодипозитиве и табуированной женской физиологии. Дело завели по статье о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Цветкову отправили под домашний арест, который спустя полгода суд согласился заменить на подписку о невыезде.

Летом 2020 года в поддержку Цветковой в Москве, Санкт-Петербурге и других городах прошли несогласованные акции протеста.

В Telegram-канале «Я/Мы Юлия Цветкова» сообщалось, что прокуратура запросила для обвиняемой три года и два месяца реального срока в колонии.

В начале июня этого года художницу признали иноагентом.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
оправдательный приговор Комсомольск-на-Амуре порнография
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