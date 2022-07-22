Прокуратура обжаловала оправдание Юлии Цветковой по делу о порнографии
Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по делу художницы Юлии Цветковой (внесена в реестр СМИ-иноагентов), обвиненной в распространении порнографии из-за рисунков вульв в социальных сетях. Об этом сообщил Telegram-канал, созданный в поддержку художницы и мать Цветковой Анна Ходырева на странице в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены в России).
«Вчера, 21 июля, прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор Цветковой. Дата нового суда пока неизвестна», — сказано в сообщении.
Цветкову 15 июня оправдал суд Комсомольска-на-Амуре «по реабилитирующим основаниям». У обвинения было десять дней на обжалование приговора. Прокурор требовал для нее три года и два месяца лишения свободы.
Мать Цветковой Анна Ходырева подтвердила РБК, что прокуратура обжаловала оправдательный приговор. Она сообщила, что ей неизвестно, какие причины указало ведомство в апелляции.
«Я лично в бешенстве. Этого дела быть не могло, <...> признали Юлину правоту и правильность паблика, и все равно прокуратура делает то, что делает», — заявила она. Ходырева обвинила госорганы в том, что они «не могут признать поражение в честной борьбе».
РБК направил запрос в прокуратуру Хабаровского края.
Дело против художницы завели в ноябре 2019 года по статье о распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Поводом стали ее посты в сообществе во «ВКонтакте» «Монологи вагины». Цветкова прикрепляла к своим сообщениям абстрактные рисунки вульвы и скетчи о бодипозитиве и табуированной женской физиологии. На время следствия ее посадили под домашний арест, который через полгода заменили подпиской о невыезде.
Летом 2020 года в поддержку Цветковой проходили несогласованные протестные акции. Митинги состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В начале июня 2022 года художницу включили в список иноагентов.