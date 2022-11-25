Художница и активистка Юлия Цветкова уехала из России

Юлия Цветкова (Фото: julieflower / VK)

Художница Юлия Цветкова (признана иноагентом) уехала из России. Об этом сообщила ее мать Анна Ходырева.

«Юля Цветкова, ее мама Анна и ее кошка уехали из России», — написала Ходырева в Facebook (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена).

В записи не уточняется, куда они отправились. Днем ранее мать художницы сообщила, что в Марселе открылась выставка Цветковой. РБК обратился к Ходыревой за комментарием.

22 ноября суд оправдал Цветкову по делу о распространении порнографии (прокуратура требовала трех лет и двух месяцев лишения свободы). Дело по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК возбудили в 2019 году. Поводом стало то, что Цветкова выкладывала в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте» собственные рисунки со стилизованными изображениями женских половых органов, а также скетчи о бодипозитиве и табуированной женской физиологии. После задержания активистки в Москве, Петербурге и других городах прошли несогласованные протестные акции.

В начале июня художницу включили в список иноагентов.