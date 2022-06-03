Минюст признал иноагентами Чичваркина, Пивоварова и Кашина
Минюст в пятницу внес в реестр СМИ-иноагентов журналистов Олега Кашина и Алексея Пивоварова.
Кашин прежде работал в «Комсомольской правде», «Коммерсанте», «Известиях». Сейчас он ведет трансляции на YouTube, писал колонки для интернет-издания Znak до его закрытия в марте. Журналист не живет в России. Кашин прокомментировал решение Минюста в посте в социальной сети Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) — прикрепил скриншот с сайта ведомства и написал: «Поздравьте, что ли».
Пивоваров — автор канала «Редакция», в прошлом — главред RTVI, продюсер «СТС Медиа», на НТВ он работал в том числе корреспондентом программы «Намедни», которую вел Леонид Парфенов.
Кроме них, список пополнили:
- Журналист, историк, бывший ведущий программ на «Эхо Москвы» (прекратило свою деятельность) и «Радио Свобода» (признано иноагентом) Михаил Соколов.
- Художница и активистка Юлия Цветкова. Против нее в 2019 году возбуждено уголовное дело о распространении порнографии (п. «б», ч. 3, ст. 242 УК) из-за администрирования феминистского сообщества во «ВКонтакте». До марта 2020 года находилась под домашним арестом, затем меру пресечения заменили на подписку о невыезде.
- Правозащитница и журналистка Ирина Данилович. Согласно данным на сайте правозащитной организации Front Line Defenders, Данилович «освещает проблемы системы здравоохранения в Крыму», в том числе в условиях пандемии коронавируса. Активистка координирует инициативу «Крымская медицина без обложки». Комитет защиты журналистов 5 мая сообщил о пропаже Данилович: по словам ее отца, она не вернулась домой с работы в селе Владиславовка 29 апреля. В доме правозащитницы прошел обыск, родителям Данилович сообщили, что ее поместили под стражу на десять суток за отправку информации другой стране.
- Политолог, автор колонки в англоязычном издании The Moscow Times Николай Петров.
В реестр физлиц-иноагентов попал сооснователь «Евросети» Евгений Чичваркин. В графе «Сведения об иностранных источниках» указана Украина. Предприниматель с 2008 года живет в Великобритании, где занимается винным и ресторанным бизнесом.
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