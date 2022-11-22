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Суд оправдал обвиненную в распространении порнографии художницу Цветкову

Суд утвердил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой по делу о порнографии
Юлия Цветкова
Юлия Цветкова (Фото: из личного архива Анны Ходыревой )

Апелляционный суд утвердил оправдательный приговор художнице Юлии Цветковой (признана иноагентом) по делу о распространении порнографии, сообщил РБК адвокат художницы Александр Пиховкин.

«Хабаровский краевой суд только что оставил в силе оправдательный приговор Юлии Цветковой. <...> Решение о невиновности Юли вступило в силу. Юля имеет право на реабилитацию», — сообщил он РБК.

Цветкову, художницу и ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре, в 2019 году обвинили в распространении порнографии (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела стало то, что Цветкова выкладывала в паблике «Монологи вагины» во «ВКонтакте» собственные рисунки со стилизованными изображениями женских половых органов, а также скетчи о бодипозитиве и табуированной женской физиологии. До марта 2020 года Цветкова находилась под домашним арестом, затем меру пресечения заменили на подписку о невыезде.

Летом 2020 года в поддержку Цветковой прошли несогласованные протестные акции. Митинги состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. В начале июня 2022 года художницу включили в список иноагентов.

15 июля 2022 года Центральный суд Комсомольска-на-Амуре оправдал Цветкову «по реабилитирующим основаниям». Обвинение требовало для нее три года и два месяца лишения свободы. Позже прокуратура обжаловала оправдательный приговор.

Теги
порнография суд оправдательный приговор соцсети
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