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Путин объяснил отказ прививаться публично нежеланием «обезьянничать»

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин объяснил, что не стал делать прививку от коронавируса публично, в присутствии СМИ, так как не хотел «обезьянничать». Об этом он заявил в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Мы разве что с вами должны обезьянничать, что ли, обязательно делать так, [как] кто-то где-то делает?» — спросил президент (цитата по ТАСС).

«Ну, наверное, нет, ведь если на таком уровне кто-то захочет сфальсифицировать что-то там, надуть кого-то, это же несложно сделать, — добавил он. — Можно показать этот укол, а на самом деле уколоть физраствор, все, что угодно, кефир, какой-нибудь апельсиновый сок. Шучу, конечно, ну просто витамины. Ну это несерьезно, на мой взгляд».

Ранее публичную прививку от коронавируса сделали лидеры некоторых стран, в том числе президент США Джо Байден

Материал дополняется.

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