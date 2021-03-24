Пандемия коронавируса , 24 мар, 12:23
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Кремль ответил на вопрос о своевременности вакцинации Путина
Владимир Путин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова Геннадия Онищенко, заявившего, что вакцинация главы государства не могла состояться в январе в виду отсутствия вакцин для большинства населения.
«Онищенко прав. Это действительно так. В январе производство было недостаточно для полного удовлетворения потребностей регионов, но и сам спрос увеличивается по нарастающей», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
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