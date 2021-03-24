Песков сообщил о состоянии Путина после вакцинации от COVID-19

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин чувствует себя хорошо, после того как получил первый компонент прививки от коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу».

Песков добавил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана Путину «в установленные сроки».

Президент России сделал прививку от коронавируса 23 марта. При этом Кремль не раскрыл, какую вакцину ввели главе государства, объяснив это тем, что «все они хорошие и надежные». После прививки Путин чувствовал себя хорошо и работал в обычном режиме, говорил Песков.

В декабре 2020 года президент заявил, что пока не вакцинировался, потому что специалисты не рекомендуют прививаться людям его возраста. Позже Минздрав одобрил применение вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» для пожилых.