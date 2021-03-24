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Пандемия коронавируса ,  
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Песков сообщил о состоянии Путина после вакцинации от COVID-19

Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин чувствует себя хорошо, после того как получил первый компонент прививки от коронавируса. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил «Интерфаксу».

Песков добавил, что прививка вторым компонентом вакцины будет сделана Путину «в установленные сроки».

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Президент России сделал прививку от коронавируса 23 марта. При этом Кремль не раскрыл, какую вакцину ввели главе государства, объяснив это тем, что «все они хорошие и надежные». После прививки Путин чувствовал себя хорошо и работал в обычном режиме, говорил Песков.

В декабре 2020 года президент заявил, что пока не вакцинировался, потому что специалисты не рекомендуют прививаться людям его возраста. Позже Минздрав одобрил применение вакцин «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» для пожилых. 

Владимир Путин вакцинация состояние здоровья коронавирус
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