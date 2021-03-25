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Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина после вакцинации

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

У президента России Владимира Путина не появились побочные эффекты после вакцинации от COVID -19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

«Побочных эффектов у президента не наблюдается», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, российский лидер чувствует себя хорошо и хорошо переносит вакцину.

Путин сделал прививку от COVID-19 23 марта, сообщал Кремль. Процедура не была публичной по желанию президента, объяснял ранее Песков.

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