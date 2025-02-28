Генерала Попова перевели из-под домашнего ареста в СИЗО

Генерала, обвиняемого в мошенничестве, снова отправили в СИЗО, меру пресечения требовали ужесточить прокуроры. В мае 2024-го Попова поместили в «Лефортово», но вскоре перевели под домашний арест

Иван Попов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Тамбовский гарнизонный военный суд перевел бывшего командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве, из-под домашнего ареста в следственный изолятор, сообщил РБК его адвокат Сергей Буйновский.

Попов будет содержаться в СИЗО-1 в Тамбовской области, уточняет ТАСС.

Ужесточить меру пресечения Попову требовала прокуратура. Как писал «Коммерсантъ», по версии обвинения, генерал без разрешения выезжал из Тамбова, где ведется судебное следствие, в Москву. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы называл другую причину: по данным агентства, Попов отказался пройти медосвидетельствование, когда ехал из Москвы на судебный процесс и его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Попова задержали в прошлом мае и поместили в «Лефортово», а два месяца спустя меру пресечения сменили на домашний арест. Следствие считает, что он причастен к хищению более 1,7 тыс. т изделий металлопроката на сумму свыше 105 млн руб., которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По версии обвинения, хищение организовал генерал-лейтенант Олег Цоков, разбирательство против которого прекратили в связи со смертью. По делу также проходит предприниматель Сергей Моисеев.

Попов не признает вину. Его бывшие подчиненные, а также командиры воинских частей, участвующих в военных действиях в Запорожской области, отвергли обвинения в адрес генерала.