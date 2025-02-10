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Военная операция на Украине ,  
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Бывшие подчиненные Попова опровергли в суде обвинения против генерала

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Группа военных из личного состава 58-й армии опровергла факт хищения металлоконструкций, в котором обвиняют экс-командующего генерала Ивана Попова. Она также не согласилась с заявлением следствия о бесполезности этих материалов для армии.

Об этом ТАСС сообщили несколько участников процесса.

Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала боевых действий на Украине. Летом 2023 года депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение, в котором Попов рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о своем последующем отстранении от должности.

17 мая 2024 года в отношении Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве, а впоследствии арестовали на два месяца. Его поместили в СИЗО «Лефортово». По версии следствия, Попов продал около 2 тыс. т металлоизделий, полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области.

«Сегодня суд опросил уже пятерых офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений для личного состава и техники как бронированной, так и автомобильной. Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: а металл можно еще привезти?», — рассказал собеседник агентства.

По словам свидетелей, второй фигурант этого дела бизнесмен Моисеев несколько раз в июле и августе 2023 года пытался сделать поставку металла в 58-ю армию, но отдельные лица не захотели этим заниматься. Вместе с тем, металлоконструкции необходимы для защиты личного состава. Однако после отстранения Попова от командования гарнизоном, поставки в принципе прекратились.

Информацию источников подтвердил ТАСС адвокат Попова Сергей Буйновский, заявив, что свидетелей защиты все еще допрашивают.

РБК обратился за комментарием к адвокату Буйновскому и в Тамбовский гарнизонный военный суд.

Военные командиры опровергли доводы следствия о вине генерала Попова
Общество
Иван Попов

Ранее 30 января 2025 года доводы следствия о виновности Попова в мошенничестве уже опровергли в суде более 15 командиров воинских частей, участвующих в военной операции на Украине в Запорожской области.

«Они [допрашиваемые в суде командиры] полностью опровергают доводы следствия о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья от украинских боевиков были не нужны», — говорится в заявлении командиров частей (цитата по ТАСС).

Тогда военные также сказали, что металл нужен для оборонительных сооружений и для защиты личного состава и техники. Впоследствии материал доставляли на боевые позиции, рассказал собеседник агентства. Всего было допрошено 15 офицеров. О готовности дать показания в защиту Попова заявили более 500 военных, добавил собеседник агентства.

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Теги
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