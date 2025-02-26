ТАСС узнал, что прокуратура просит ужесточить Попову меру пресечения

Иван Попов (Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости)

Военная прокуратура попросила перевести экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из-под домашнего ареста в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Военного обвиняют в хищении металлоконструкций, предназначенных для защиты Запорожья.

По данным агентства, причиной для ужесточения меры пресечения в надзорном ведомстве назвали нарушение условий домашнего ареста. В частности, генерал отказался от прохождения медосвидетельствования, когда ехал на судебное заседание и его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Суд может рассмотреть ходатайство 27 февраля.

Адвокат Попова Сергей Буйновский не подтвердил и не опроверг информацию о требовании прокуратуры. Сейчас, по его словам, рассмотрение дела Попова приостановлено из-за дополнительной судебно-бухгалтерской экспертизы.

Ранее, 19 февраля, Тамбовский гарнизонный военный суд назначил дополнительную экспертизу по уголовному делу.

Попову предъявлено обвинение в содействии хищению металлоконструкций на сумму более 114,5 млн руб. в Запорожской области. По версии следствия, генерал-майор действовал вместе с погибшим в ходе военной операции на Украине генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Сергеем Моисеевым. Попов на суде не признал свою вину.