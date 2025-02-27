«Ъ» узнал причину ужесточения меры пресечения для генерала Попова

Газета связывает требование об ужесточении меры пресечения для Попова — с домашнего ареста на пребывание в СИЗО — с тем, что он покидал Тамбов, где ведется следствие, без разрешения. Генерала подозревают в хищении 114 млн руб.

Иван Попов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Тамбовский гарнизонный военный суд 28 февраля рассмотрит вопрос об ужесточении меры пресечения для экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова, пишет «Коммерсантъ».

Газета пишет, что Попов без разрешения покидал Тамбов, где ведется следствие по его делу, и выезжал в Москву, в связи с этим прокуратура требует отправить генерала, который находится под домашним арестом, в СИЗО.

Днем ранее ТАСС также сообщал, что меру пресечения для Попова просят ужесточить, однако агентство называло другую причину: нарушение условий им домашнего ареста в виде отказа от прохождения медосвидетельствования, когда Попов ехал на судебное заседание и его остановили сотрудники Госавтоинспекции. Его защитник Сергей Буйновский не опроверг и не подтвердил эти данные.

РБК обратился за комментарием к Буйновскому и направил запрос в Тамбовский гарнизонный военный суд.

Попова взяли под стражу 17 мая прошлого года. 15 июля его отпустили под домашний арест. Генерала обвиняют в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК, до четырех лет лишения свободы) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы).

Помимо Попова, фигурантом дела является предприниматель Сергей Моисеев. Подозреваемым также был погибший в зоне военной операции генерал Олег Цоков, но дело против него прекращено.

Фигурантов считают причастными к хищению в 2023 году изделий металлопроката более чем на 114 млн руб., которые закупила запорожская военно-гражданская администрация. Продукцию вывезли со склада и реализовали третьим лицам в другом регионе. Попову вменяют служебный подлог, так как он подписал документы с ложной информацией о том, что металлопрокат поступил в армию.

Генерал отрицает свою вину, по его словам, у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет». В январе Буйновский заявлял, что ни Запорожская область, ни Минобороны не считают себя потерпевшими по делу, так как металлопрокат был гуманитарной помощью. При этом в делах о мошенничестве наличие потерпевшего обязательно.