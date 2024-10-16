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Аресты генералов ,  
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Прокурор заявил, что генерал Цоков использовал любовь Попова к ставкам

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Аресты генералов
Хищение металлоконструкций организовал генерал Цоков, а Попов согласился, считает обвинение. На банковскую карту Попова было переведено 1,3 млн руб. Цоков погиб в ходе военной операции, расследование против него прекращено
Олег Цоков на встрече с выпускниками военных вузов в 2021 году
Олег Цоков на встрече с выпускниками военных вузов в 2021 году (Фото: Администрация Президента России)

Генерал-лейтенант Олег Цоков, погибший в ходе военной операции, воспользовался увлечением генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, к ставкам на спорт и привлек его к хищению металлоконструкций более чем на 114,5 млн руб., заявил прокурор в Тамбовском гарнизонном военном суде, где начался процесс по делу Попова, сообщает ТАСС.

«Зная увлеченность Попова ставками на результаты спортивных событий, путем подкупа его жены автомобилем, стоимость которого составляет около 4 млн руб., путем уговора Моисеева (третий фигурант дела. — РБК) разработал преступный план», — следует из обвинительного заключения.

По версии обвинения, хищение металлоконструкций организовал генерал Цоков, а Попов согласился. На банковскую карту последнего было переведено несколькими траншами 1,3 млн руб., считает следствие.

Цоков погиб в ходе военной операции, ему было присвоено звание Героя России посмертно. Расследование против него прекращено в связи со смертью.

Генерал Попов на суде не признал свою вину. «99% оглашенных сейчас гособвинителем данных не имеют ко мне никакого отношения, хотя смысл и содержание обвинения мне понятны», — заявил он после оглашения прокурором обвинительного заключения. Попов до этого настаивал, что у него, «кроме долгов и кредитов, за душой ничего нет».

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Иван Попов

Генерал перед началом процесса ходатайствовал об отводе судьи Дмитрия Летуновского, которого счел лично заинтересованным в исходе дела, но его просьба была отклонена. Суд также отказал ему допустить к слушанию блогера Юрия Подоляку в качестве общественного защитника.

Генерал Попов занимал должность командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа. Летом прошлого года его отстранили от командования. Сам Попов объяснял свое отстранение «сложной ситуацией со старшим начальством», которому он рассказал обо «всех проблемных вопросах» в армии. Летом 2023 года было опубликовано аудиообращение, в котором он рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о последующем отстранении от должности.

Генерала арестовали в мае этого года, в июле его перевели под домашний арест. Дело против него связано с хищением металлоконструкций, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. По нему проходит также предприниматель Сергей Моисеев. Он также сначала был отправлен в СИЗО, а потом — под домашний арест. Бизнесмен в Тамбовском военном суде признал свою вину, уточняет «РИА Новости».

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Елена Чернышова
генерал Иван Попов уголовное дело мошенничество суд
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