Военные командиры опровергли доводы следствия о вине генерала Попова
Более 15 командиров воинских частей, участвующих в военной операции на Украине в Запорожской области, на заседании в суде опровергли доводы следствия о виновности в мошенничестве экс-командующего общевойсковой армии Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова.
«В течение недели суд допрашивает боевых командиров, которые выступили свидетелями защиты. Они полностью опровергают доводы следствия о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья от украинских боевиков были не нужны», — говорится в заявлении командиров частей (цитата по ТАСС).
По их словам, металл нужен для оборонительных сооружений и для защиты личного состава и техники. Впоследствии материал доставляли на боевые позиции, рассказал собеседник агентства. Всего было допрошено 15 офицеров. О готовности дать показания в защиту Попова заявили более 500 военных, добавил собеседник агентства.
Дачу показаний в защиту Ивана Попова подтвердил его адвокат Сергей Буйновский. Дело генерала рассматривает Тамбовский гарнизонный военный суд, где подсудимый сегодня отметил 50-летие.
Иван Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала боевых действий на Украине. Летом 2023 года депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение, в котором Попов рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о своем последующем отстранении от должности. 17 мая 2024 года в отношении Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве, а впоследствии арестовали на два месяца. Его поместили в СИЗО «Лефортово».
По версии следствия, Попов продал около 2 тыс. т металлоизделий, полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области.
Читайте РБК в Telegram.
Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»
На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России
Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео
Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы
Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета
Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ
Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов