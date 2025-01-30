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Военная операция на Украине ,  
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Военные командиры опровергли доводы следствия о вине генерала Попова

Сюжет
Военная операция на Украине
Иван Попов
Иван Попов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Более 15 командиров воинских частей, участвующих в военной операции на Украине в Запорожской области, на заседании в суде опровергли доводы следствия о виновности в мошенничестве экс-командующего общевойсковой армии Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова.

«В течение недели суд допрашивает боевых командиров, которые выступили свидетелями защиты. Они полностью опровергают доводы следствия о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья от украинских боевиков были не нужны», — говорится в заявлении командиров частей (цитата по ТАСС).

По их словам, металл нужен для оборонительных сооружений и для защиты личного состава и техники. Впоследствии материал доставляли на боевые позиции, рассказал собеседник агентства. Всего было допрошено 15 офицеров. О готовности дать показания в защиту Попова заявили более 500 военных, добавил собеседник агентства.

Дачу показаний в защиту Ивана Попова подтвердил его адвокат Сергей Буйновский. Дело генерала рассматривает Тамбовский гарнизонный военный суд, где подсудимый сегодня отметил 50-летие.

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Политика
Иван Попов

Иван Попов возглавлял 58-ю общевойсковую армию на запорожском направлении после начала боевых действий на Украине. Летом 2023 года депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение, в котором Попов рассказал о своем докладе руководству о нехватке вооружений, «массовой гибели и увечьях» солдат и о своем последующем отстранении от должности. 17 мая 2024 года в отношении Попова возбудили уголовное дело о мошенничестве, а впоследствии арестовали на два месяца. Его поместили в СИЗО «Лефортово».

По версии следствия, Попов продал около 2 тыс. т металлоизделий, полученных в рамках гуманитарной помощи и предназначавшихся для строительства укреплений в Запорожской области.

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Теги
генерал Иван Попов Вооруженные силы России командиры показания
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