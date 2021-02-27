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В Москве началась вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве началась вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает пресс-служба мэрии.

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«По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — сказала она.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». В пресс-службе столичной администрации пояснили, что существует гипотеза, согласно которой уже после первой прививки у человека вырабатывается достаточный уровень антител. Таким образом, «Спутник Лайт» подойдет тем, кто уже переболел COVID-19 или нуждается в ревакцинации.

В Москве начались клинические исследования вакцины «Спутник Лайт»
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Принять участие в исследовании может любой гражданин старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. В частности, речь идет о тяжелых аллергических реакциях, ОРВИ, а также других прививках в течение последних 30 дней. Кроме того, вакцинация «Спутник Лайт» не рекомендуется для тех, кто имеет тяжелые хронические заболевания, а также беременным и кормящим женщинам.

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в августе 2020 года. Ее разработкой занимался НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. По словам разработчика, эффективность препарата составляет около 92%. Эти данные подтвердил международный медицинский журнал Lancet.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус вакцинация испытания добровольцы Анастасия Ракова Спутник V
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