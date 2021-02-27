Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Москве началась вакцинация добровольцев вакциной «Спутник Лайт». Об этом сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает пресс-служба мэрии.

«По мере того как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться. Сейчас активно идет подача заявок, за два дня медицинский осмотр прошли 490 человек», — сказала она.

«Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V». В пресс-службе столичной администрации пояснили, что существует гипотеза, согласно которой уже после первой прививки у человека вырабатывается достаточный уровень антител. Таким образом, «Спутник Лайт» подойдет тем, кто уже переболел COVID-19 или нуждается в ревакцинации.