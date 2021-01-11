Минздрав разрешил испытывать на людях препарат от COVID-19 «Спутник Лайт»

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Минздрав выдал разрешение на проведение клинических испытаний препарата «Спутник Лайт», следует из данных реестра ведомства. Испытания будет проводить центр им. Гамалеи.

Как следует из записи в реестре, испытания начались 8 января, их завершение намечено на декабрь 2021 года. Препарат представляет собой раствор для внутримышечного введения, одна доза составляет 0,5 мл. Испытания будут проводиться на базе Сеченовского университета в Москве и двух организаций в Санкт-Петербурге — научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева.

В декабре 2020 года Владимир Путин на большой пресс-конференции сообщил о существовании «лайт-вакцины» от коронавируса, которая будет не такой эффективной, как обычный препарат, но будет больше подходить для массовой вакцинации. Эффективность этой вакцины президент оценил в 85% (по сравнению с более чем 91% для обычного препарата). Глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что «лайт-вакцина» будет представлять собой один из двух компонентов вакцины «Спутник V», прививка с помощью которой делается в два этапа.

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