Голикова объяснила сложность принятия международного иммунного паспорта
Принятие на международном уровне какого-либо документа о вакцинации от коронавируса для послаблений при поездках в другие страны сейчас маловероятно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести субботы» на телеканале «Россия-24».
«Мне кажется, это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат. <...> Именно потому, что очень сложно принять», — сказала Голикова.
По ее словам, иммунные паспорта для облегчения передвижения людей с антителами к коронавируса, станут, по сути, способом ограничения для непривитых людей. Что приведет к негативной реакции в обществе.
«Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения, который заседал на прошлой неделе, принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, ограничивающих перемещение людей», — пояснила вице-премьер.