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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова объяснила сложность принятия международного иммунного паспорта

По ее словам, такой документ ограничит непривитых людей, что вызовет негатив в обществе. Поэтому сертификаты о вакцинации, дающие послабления, недопустимы и в регионах. Ранее ВОЗ тоже не советовала принимать такие документы
Фото: Андрей Епихин / ТАСС
Фото: Андрей Епихин / ТАСС

Принятие на международном уровне какого-либо документа о вакцинации от коронавируса для послаблений при поездках в другие страны сейчас маловероятно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести субботы» на телеканале «Россия-24».

«Мне кажется, это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат. <...> Именно потому, что очень сложно принять», — сказала Голикова.

По ее словам, иммунные паспорта для облегчения передвижения людей с антителами к коронавируса, станут, по сути, способом ограничения для непривитых людей. Что приведет к негативной реакции в обществе.

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«Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения, который заседал на прошлой неделе, принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, ограничивающих перемещение людей», — пояснила вице-премьер.

Она отметила, что сейчас в Евросоюзе обсуждают подобные документы, но это характерно, скорее, для стран с большим количеством туристов.

«Любого рода паспорта ограничивают передвижение людей, что на наш взгляд, является недопустимым», — подчеркнула Голикова. В связи с этим она раскритиковала власти регионов, которые сейчас допускают возможность введения сертификатов вакцинированных, дающие послабления в соблюдении введенных ограничений против COVID-19.

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Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках COVID
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В начале января президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос международного признания документов о получении гражданами прививки от коронавируса. Это должно было облегчить передвижение людей между странами.

Однако представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла, что организация пока не рекомендует введение подобных документов для путешественников из-за дефицита вакцин в мире и неполной информации о влиянии прививок на распространение COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Татьяна Голикова вакцинация
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