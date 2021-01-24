Голикова объяснила сложность принятия международного иммунного паспорта

По ее словам, такой документ ограничит непривитых людей, что вызовет негатив в обществе. Поэтому сертификаты о вакцинации, дающие послабления, недопустимы и в регионах. Ранее ВОЗ тоже не советовала принимать такие документы

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Принятие на международном уровне какого-либо документа о вакцинации от коронавируса для послаблений при поездках в другие страны сейчас маловероятно. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью Сергею Брилеву в программе «Вести субботы» на телеканале «Россия-24».

«Мне кажется, это невозможно согласовать по определению, ведь неслучайно Всемирная организация здравоохранения имеет только один международный сертификат. <...> Именно потому, что очень сложно принять», — сказала Голикова.

По ее словам, иммунные паспорта для облегчения передвижения людей с антителами к коронавируса, станут, по сути, способом ограничения для непривитых людей. Что приведет к негативной реакции в обществе.

«Комитет по чрезвычайным ситуациям международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения, который заседал на прошлой неделе, принял решение о нецелесообразности сейчас введения каких-либо документов, ограничивающих перемещение людей», — пояснила вице-премьер.