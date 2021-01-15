Попова назвала иммунные паспорта «предметом серьезного разговора»

По словам главного санитарного врача, сейчас на международном уровне обсуждаются детали оформления документов, подтверждающих у граждан наличие антител к коронавирусу. Ранее Путин поручил правительству проработать этот вопрос

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На международном уровне началась дискуссия насчет оформления так называемых иммунных паспортов — документов, подтверждающих незаразность человека коронавирусом вследствие получения им иммунитета. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

«Такая дискуссия начинается уже на международном уровне, и ВОЗ дает площадку для того, чтобы это обсуждать», — сказала главный санитарный врач.

По словам Поповой, предметом серьезного обсуждения служит оформление иммунного паспорта. «Поэтому это [иммунный паспорт], конечно же, может быть, но вот условия оформления — это предмет серьезного разговора», — сказала она.

С 1 января в России на портале госуслуг заработал сервис, позволяющий гражданам, получившим вакцину от коронавируса, оформить сертификат о вакцинации. В Роспотребназоре допускали, что для привитых отменят действующие в стране коронавирусные ограничения.