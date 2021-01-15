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Пандемия коронавируса ,  
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Попова назвала иммунные паспорта «предметом серьезного разговора»

По словам главного санитарного врача, сейчас на международном уровне обсуждаются детали оформления документов, подтверждающих у граждан наличие антител к коронавирусу. Ранее Путин поручил правительству проработать этот вопрос
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС
Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

На международном уровне началась дискуссия насчет оформления так называемых иммунных паспортов — документов, подтверждающих незаразность человека коронавирусом вследствие получения им иммунитета. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на Гайдаровском форуме, передает корреспондент РБК.

«Такая дискуссия начинается уже на международном уровне, и ВОЗ дает площадку для того, чтобы это обсуждать», — сказала главный санитарный врач.

По словам Поповой, предметом серьезного обсуждения служит оформление иммунного паспорта. «Поэтому это [иммунный паспорт], конечно же, может быть, но вот условия оформления — это предмет серьезного разговора», — сказала она.

Путин поручил заняться международными сертификатами о прививках COVID
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

С 1 января в России на портале госуслуг заработал сервис, позволяющий гражданам, получившим вакцину от коронавируса, оформить сертификат о вакцинации. В Роспотребназоре допускали, что для привитых отменят действующие в стране коронавирусные ограничения.

После этого президент Владимир Путин поручил правительству до 20 января подготовить предложения о международной сертификации россиян, привитых от COVID-19.

14 января губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил, что жителям острова, которые получили вакцину от коронавирусной инфекции, будут выдаваться специальные бейджики, подтверждающие прививку. Их обладателям разрешат не носить медицинские маски.

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Ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов сообщил, что иммунитет у получателя вакцины вырабатывается в течение недели, поэтому сразу же разрешать ему ходить без маски нецелесообразно.

По мнению специалиста по биоэтике философского факультета МГУ Елены Брызгалиной, введение подобных документом могут привести к дискриминации. «К сожалению, уровень медико-биологической грамотности населения все еще невысок. И надо направить усилия не на стигматизацию людей, а на повышение информированности, чтобы люди сделали добровольный выбор», — сказала она.

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Источник: JHU
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Авторы
Михаил Котляр, Егор Губернаторов
коронавирус Анна Попова иммунитет паспорт
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