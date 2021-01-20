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Пандемия коронавируса ,  
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Володин заявил об отсутствии вопроса «ковид-паспортов» в повестке Госдумы

Вячеслав Володин
Вячеслав Володин (Фото: duma.gov.ru)

В Госдуме не рассматривается вопрос введении «ковид-паспортов» в России. Об этом сообщил глава нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

«Этого вопроса в повестке Госдумы нет», — заявил Володин. По его словам, все, что затрагивает интересы граждан необходимо сначала изучить.

Глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявила, что в России будут вести реестр привившихся, однако речи о «ковид-паспортах» не идет. Она отметила, что прививка от COVID-19 не будет давать дополнительных прав или юридических возможностей. Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сказала, что организация пока не рекомендует вводить паспорта вакцинации.

С начала февраля в Башкирии начнет действовать система «антиковидных паспортов» — документов, свидетельствующих о перенесенной болезни или вакцинации, которые позволят не подчиняться введенным в связи с пандемией ограничениям. Согласно опросам компании SuperJob, 60% россиян выступают против введения по всей России таких свидетельств.

Сертификаты о вакцинации выдаются в России с начала 2021 года, они свидетельствуют о проведении процедуры и носят информационный характер.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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