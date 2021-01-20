ВОЗ рекомендовала не вводить ковид-паспорта из-за недостатка вакцин
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не рекомендует введение паспортов вакцинации для путешественников из-за недостаточного количества вакцины от коронавируса в мире и неполной информации о ее влиянии на распространение вируса. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».
«Вопрос [о паспортах вакцинации], конечно, рассматривается, но сейчас Всемирная организация здравоохранения этого не рекомендует, хотя вопрос обсуждается во многих странах», — сказала Вуйнович.
По ее словам, еще не известно, насколько эффективна вакцинация. К тому же, на данный момент вакцин недостаточно.
В России с 2 января на портале госуслуг появилась возможность получить сертификат о прохождении вакцинации.