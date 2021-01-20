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ВОЗ рекомендовала не вводить ковид-паспорта из-за недостатка вакцин

Фото: Fredrik Lerneryd / Getty Images
Фото: Fredrik Lerneryd / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не рекомендует введение паспортов вакцинации для путешественников из-за недостаточного количества вакцины от коронавируса в мире и неполной информации о ее влиянии на распространение вируса. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

«Вопрос [о паспортах вакцинации], конечно, рассматривается, но сейчас Всемирная организация здравоохранения этого не рекомендует, хотя вопрос обсуждается во многих странах», — сказала Вуйнович.

По ее словам, еще не известно, насколько эффективна вакцинация. К тому же, на данный момент вакцин недостаточно.

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Фото:Ramzi Boudina / Reuters

В России с 2 января на портале госуслуг появилась возможность получить сертификат о прохождении вакцинации.

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова выступила за введение ковид-паспортов для тех, кто прошел вакцинацию. При этом, по ее словам, возникает вопрос о защите прав граждан, которым вакцинация противопоказана по состоянию здоровья, из-за аллергии или беременности.

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Москалькова отметила, что вопрос о выдаче вакцинированным сертификатов, которые позволят выезжать за рубеж, и международном признании этих документов прорабатывался российским правительством. Однако в Кремле не увязывают вопросы наличия у гражданина cертификата, подтверждающего прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19, и возможности его выезда за границу. Согласно опросу, проведенному порталом SuperJob, 59% респондентов высказались против введения ковид-паспортов.

Идея ковид-паспортов обсуждалась и в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что создание сертификата о вакцинации — это «медицинская необходимость».

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Источник: JHU
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