ВОЗ рекомендовала не вводить ковид-паспорта из-за недостатка вакцин

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не рекомендует введение паспортов вакцинации для путешественников из-за недостаточного количества вакцины от коронавируса в мире и неполной информации о ее влиянии на распространение вируса. Об этом сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала «Россия-24».

«Вопрос [о паспортах вакцинации], конечно, рассматривается, но сейчас Всемирная организация здравоохранения этого не рекомендует, хотя вопрос обсуждается во многих странах», — сказала Вуйнович.

По ее словам, еще не известно, насколько эффективна вакцинация. К тому же, на данный момент вакцин недостаточно.

В России с 2 января на портале госуслуг появилась возможность получить сертификат о прохождении вакцинации.