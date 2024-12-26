В Казахстане рассказали о взрыве в самолете Embraer перед его падением
Информация о взрыве кислородного баллона на разбившемся под Актау в Казахстане самолете поступила в аэропорт перед его падением. Об этом заявил министр транспорта Казахстана Марат Карабаев, передает Report.az.
«В 10:53 диспетчер-руководитель полетов «Ростов» сообщил дополнительную информацию руководителю полетов в Актау, о том, что в пассажирской кабине взорвался кислородный баллон, пассажиры теряют сознание и запросил реанимацию по прилету», — сказал он.
Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение накануне. Рейс не был принят в чеченской столице из-за тумана, и его перенаправили в Махачкалу.
По данным Росавиации, из-за столкновения со стаей птиц командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. В управлении здравоохранения Мангистауской области Казахстана уже сообщали, что на борту самолета взорвался баллон.
На борту самолета находились 67 человек, 38 из них погибли и 29 выжили.
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