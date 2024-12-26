 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
0 

El Al объявила о приостановке рейсов в Москву после крушения в Актау

Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Израильская авиакомпания решила приостановить полеты из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю из-за крушения Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, а также атак беспилотников на Россию
Фото: David Silverman / Getty Images
Фото: David Silverman / Getty Images

Израильская авиакомпания El Al объявила о решении приостановить полеты из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю из-за «событий в российском воздушном пространстве», сообщает «7 канал» со ссылкой на заявление компании. Перевозчик принял такое решение после крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, летевшего из Баку в Грозный.

Другая причина — атаки беспилотников украинской армии на территории России, отмечает «7 канал». Так, 26 декабря московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно не принимали и не отправляли рейсы из-за угрозы безопасности. Полеты были ограничены из-за плана «Ковер», который обычно вводят из-за угрозы ударов дронов. Через некоторое время их сняли.

Крушение пассажирского самолета Баку — Грозный. Главное
Общество
Фото:Иса Таженбаев / ТАСС

Москва после начала военных действий на Украине неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Самая массированная атака произошла 10 ноября. По данным Минобороны, тогда над Московским регионом было сбито 34 беспилотника.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился близ казахстанского Актау накануне. Из-за тумана в Грозном его сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и запросил экстренную посадку. Росавиация заявила, что из-за столкновения со стаей птиц командир лайнера решил уйти на запасной аэродром в Актау.

Кремль отказался строить гипотезы о причинах крушения самолета в Актау
Политика
Фото:Azamat Sarsenbayev / Reuters

По словам министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, экипаж Embraer 190 предпринял две попытки зайти на посадку в аэропорту Актау, при которых «наблюдались хаотичные изменения высоты судна». После этого самолет отклонился в сторону береговой линии. Затем связь с ним оборвалась, лайнер столкнулся с землей. Вице-премьер Канат Бозумбаев уточнил, что самолет зашел в воздушное пространство в 11:02 (9:02 мск), в 11:28 связь с ним прервалась, а в 11:37 он столкнулся с землей.

Всего на борту находились 67 человек. При крушении погибли 38, в том числе два члена экипажа. 29 человек выжили, включая троих членов экипажа.

В день крушения в ингушском городе Малгобек упал дрон. В тот же день был сбит беспилотник во Владикавказе, из-за падения обломков в торговом центре «Алания Молл» произошли взрыв и пожар. Один человек погиб, еще двое пострадали. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, объясняя, почему атаку подтвердили только днем, заявил, что нужно было получить «неопровержимые доказательства» связи сбитого дрона со взрывом в ТЦ.

Читайте РБК в Telegram.

Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN

В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве

Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов

Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Azerbaijan Airlines авиакатастрофа Актау самолет приостановка полетов Израиль
Материалы по теме
Найден второй черный ящик с разбившегося в Актау самолета
Общество
Выжившие при крушении самолета рассказали о взрывах после попытки посадки
Общество
Самолет Ил-76 с пострадавшими в авиакатастрофе россиянами сел в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Путин заявил, что Россия всегда выступала за поставки газа в ЕвропуПолитика, 21:39
В Севастополе помогавшей ВСУ сотруднице НИИ дали 15 лет за госизменуПолитика, 21:33
В обход стереотипов: как женщины строят карьеру в промышленностиТренды, 21:30
Электробус загорелся на юго-западе МосквыОбщество, 21:27
Проваливший начало сезона НХЛ «Детройт» сменил главного тренераСпорт, 21:25
Как регионы используют потенциал федеральных инициативОтрасли, 21:20
Как микробизнес помогает создавать российский адронный коллайдерРБК и Альфа-Лизинг, 21:15
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Путин заявил, что не ожидает от себя до конца года ничего особенногоПолитика, 21:02
Матч «Спартака» и «Краснодара» откроет Зимний кубок РПЛСпорт, 20:58
Собираем идеальный зимний гардероб: Paul & Shark в ЦУМеСтиль, 20:51
El Al объявила о приостановке рейсов в Москву после крушения в АктауОбщество, 20:49
Путин назвал зеркальными ответы России на удары по своей территорииПолитика, 20:42
«Работа» vs «семья и отдых»: опыт основателя гастропроекта DVK farmРБК и Wey, 20:41
Кадыров заявил о попытках «расшатать» УзбекистанПолитика, 20:33