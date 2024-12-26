El Al объявила о приостановке рейсов в Москву после крушения в Актау

Израильская авиакомпания решила приостановить полеты из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю из-за крушения Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный, а также атак беспилотников на Россию

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Израильская авиакомпания El Al объявила о решении приостановить полеты из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю из-за «событий в российском воздушном пространстве», сообщает «7 канал» со ссылкой на заявление компании. Перевозчик принял такое решение после крушения самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines в Казахстане, летевшего из Баку в Грозный.

Другая причина — атаки беспилотников украинской армии на территории России, отмечает «7 канал». Так, 26 декабря московские аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский временно не принимали и не отправляли рейсы из-за угрозы безопасности. Полеты были ограничены из-за плана «Ковер», который обычно вводят из-за угрозы ударов дронов. Через некоторое время их сняли.

Москва после начала военных действий на Украине неоднократно подвергалась атакам беспилотников. Самая массированная атака произошла 10 ноября. По данным Минобороны, тогда над Московским регионом было сбито 34 беспилотника.

Самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился близ казахстанского Актау накануне. Из-за тумана в Грозном его сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и запросил экстренную посадку. Росавиация заявила, что из-за столкновения со стаей птиц командир лайнера решил уйти на запасной аэродром в Актау.

По словам министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, экипаж Embraer 190 предпринял две попытки зайти на посадку в аэропорту Актау, при которых «наблюдались хаотичные изменения высоты судна». После этого самолет отклонился в сторону береговой линии. Затем связь с ним оборвалась, лайнер столкнулся с землей. Вице-премьер Канат Бозумбаев уточнил, что самолет зашел в воздушное пространство в 11:02 (9:02 мск), в 11:28 связь с ним прервалась, а в 11:37 он столкнулся с землей.

Всего на борту находились 67 человек. При крушении погибли 38, в том числе два члена экипажа. 29 человек выжили, включая троих членов экипажа.

В день крушения в ингушском городе Малгобек упал дрон. В тот же день был сбит беспилотник во Владикавказе, из-за падения обломков в торговом центре «Алания Молл» произошли взрыв и пожар. Один человек погиб, еще двое пострадали. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло, объясняя, почему атаку подтвердили только днем, заявил, что нужно было получить «неопровержимые доказательства» связи сбитого дрона со взрывом в ТЦ.