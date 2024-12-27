Летевший в Минводы самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку

Командир самолета развернулся сразу после уведомления о закрытии воздушного пространства над Махачкалой, уточнили в Azerbaijan Airlines. Об ограничении полетов этим утром объявляли аэропорты Грозного, Сочи и Астрахани

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Летевший в Минеральные Воды (Ставропольский край) самолет Azerbaijan Airlines вернулся в Баку, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу компании.

Как следует из данных Flightradar24, самолет рейса J28717 вылетел из Баку в 9:45 и должен был приземлиться в Минводах в 10:20, однако, пролетев порядка 150 км, развернулся и вернулся в азербайджанскую столицу.

«Командир воздушного судна принял решение развернуться сразу после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой», — уточнили в Azerbaijan Airlines

Ранее в нескольких регионах Северного Кавказа, включая Чечню, местные аэропорты приостанавливали полеты. «Аэропорт закрыт по плану «Ковер», не принимаем и не выпускаем [воздушные суда]. План «Ковер» был объявлен в 5:08 мск», — объяснял гендиректор воздушной гавани Альви Шахгириев.

План «Ковер» применяют при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Также этим утром временные ограничения на полеты были введены в аэропортах Казани, Сочи, Астрахани и Волгограда.

25 декабря близ аэропорта казахстанского города Актау разбился самолет Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. Как сообщали в аэропорту чеченской столицы, из-за тумана в Грозном лайнер сначала перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Пролетая над Каспийским морем, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации и запросил экстренную посадку.

По словам министра транспорта Казахстана Марата Карабаева, экипаж Embraer 190 предпринял две попытки зайти на посадку в аэропорту Актау, при которых «наблюдались хаотичные изменения высоты судна». После этого самолет отклонился в сторону береговой линии. Затем связь с ним оборвалась, лайнер столкнулся с землей.

Всего на борту находилось 67 человек. При крушении погибли 38 из них, в том числе два члена экипажа. В Azerbaijan Airlines и Росавиации назвали предварительной причиной катастрофы столкновение с птицами. Однако спустя сутки после катастрофы в телеграм-каналах стала распространяться запись, на которой в хвостовой части самолета видны многочисленные отверстия, в том числе небольшого диаметра.

Накануне журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, мог ли самолет быть обстрелян, на что тот призвал дождаться окончания расследования. «Любой авиационный инцидент должен быть расследован специализированными авиационными властями. И до выводов следствия выстаивать какие-то гипотезы было бы неверно. И мы, конечно же, этого делать не можем, и никто не должен этого делать — нужно дождаться окончания этого следствия», — сказал он.