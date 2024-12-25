Аэропорт Чечни сообщил, что не принял разбившийся борт из-за тумана

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Разбившийся самолет, летевший из Баку, из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта Чечни.

«По метеоусловиям из-за тумана самолет ушел на запасной аэродром», — уточнили там.

ТАСС, в свою очередь, сообщил, что упавший борт ранее выполнял регулярные рейсы из Грозного в Баку.

25 декабря в аэропорту казахстанского города Актау разбился лайнер, летевший из Баку в Грозный. Согласно данным табло аэропорта Грозный, рейс J2 8243 из Баку должен был прибыть в Чечню в 8:20 мск. По предварительной информации, причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей птиц, пишет Azerbaijan Airlines.

По данным Минтранса Казахстана, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа «Азербайджанских авиалиний». Как минимум шесть человек выжили, они в крайне тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Казахстана.